Fortaleza sarà teatro di una delle Fight Night più emozionanti degli ultimi mesi: grandi nomi nella main card che sarà trasmessa su FOX Sports.

15 ore fa di Massimiliano Rincione

UFC torna in Brasile! La promotion più importante al mondo nel settore delle arti marziali miste è pronta a regalarci nuove e incredibili emozioni, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo. Sei i match presenti in main card, che verranno - come al solito - commentati dal nostro Alex Dandi.

Alex Oliveira vs Tim Means

Ad aprire la main card del Centro de Formaçao Olímpica do Nordeste sarà il rematch tra Alex Oliveira e Tim Means, reduci da un no-contest a UFC 207, causato dall'utilizzo di ginocchiate illegali da parte di The Bird che impedirono al Cowboy verdeoro di proseguire l'incontro. Sfida tra due incredibili striker, creativi e solidi. In trend positivo da due incontri ciascuno, entrambi i pesi welter tenteranno di assicurarsi la contesa, magari con una finalizzazione.

Tim Means attacca Alex Oliveira nel loro primo match.

Bethe Correia vs Marion Reneau

Match interessante ma abbastanza di contorno quello tra Bethe Correia e Marion Reneau, valido per la categoria pesi gallo femminili. Reduci entrambe da una vittoria consecutiva, l'incontro di Fortaleza potrebbe sancire la definitiva rinascita per colei che porterà a casa la vittoria. Striker aggressiva - e umiliata da Ronda Rousey nel 2015 -, la Correia proverà sicuramente a imporre il proprio ritmo, trovandosi però di fronte una solidissima professoressa Reneau, completa sotto ogni aspetto del combattimento e pronta a dar battaglia alla brasiliana.

Bethe Correia.

Jussier Formiga vs Ray Borg

Interessantissimo confronto al limite della categoria pesi mosca quello tra Jussier Formiga e Ray Borg. Entrambi reduci da una vittoria consecutiva, sia Formiga che Borg puntano decisamente a scalare i piani alti dei ranking, viste le performance positive accumulate nell'ultimo periodo. C'è curiosità soprattutto attorno allo statunitense, che dopo la pesante sconfitta arrivata per mano di Justin Scoggins si è detto pronto a ritagliarsi uno spazio importantissimo nel corso di questo 2017.

Ray Borg trionfa a UFC 207.

Edson Barboza vs Beneil Dariush

Gran bell'incontro quello tra Edson Barboza e Beneil Dariush, che troverà compimento nella categoria pesi leggeri. Entrambi fighter completi e dal grandissimo striking - il brasiliano può vantare con assoluta certezza i migliori calci di tutta la UFC -, questi due promettono spettacolo in vista di quello che sarà il terzultimo match della serata. Due vittorie consecutive sia per Barboza che per Dariush - compagno d'allenamento del nostro Marvin Vettori -, che tenteranno di consolidare ancor di più la loro posizione ai piani alti della divisione.

Beneil Dariush.

Mauricio Rua vs Gian Villante

Co-main event dell'evento sarà un incontro tra veterani della categoria massimi-leggeri. Mauricio Shogun Rua e Gianpiero Villante si daranno battaglia in un match comunque importante per i ranking della divisione, ma che rischia di essere l'anello debole della serata. Reduci rispettivamente da due e una vittoria consecutiva, Shogun e Villante avranno modo di dimostrare alla platea tutto il proprio valore, smentendo i maligni che li hanno già dati per finiti. Possibile brawl nelle fasi di striking.

Maurcio Shogun Rua.

Vitor Belfort vs Kelvin Gastelum

Grandissimo main event quello di Fortaleza, che offrirà uno spettacolare confronto tra Vitor Belfort e Kelvin Gastelum. In un match valido per la categoria pesi medi, il veterano Belfort, reduce da due sconfitte consecutive, resta alla ricerca di un rilancio che - qualora non arrivasse il prossimo weekend - potrebbe non concretizzarsi mai più. Incontro invece interessante dal punto di vista di Gastelum - anche lui partner d'allenamento di Vettori -, che testerà ancora le sue qualità nelle 185 libbre dopo aver demolito un altro veterano quale Tim Kennedy, ex contendente al titolo pesi medi Strikeforce.

Kelvin Gastelum manda giù Tim Kennedy.

L'appuntamento UFC su FOX

Preparate sveglia e caffè alle ore 4:00 della notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo, per non perdere neanche un minuto delle emozioni che UFC Fight Night Fortaleza ci offrirà! Stesso posto di sempre, lo spettacolo delle grandi arti marziali miste che verrà trasmesso in esclusiva italiana su FOX Sports, canale 204 di Sky.