In dieci uomini dal 25', lo Shenhua va in vantaggio con Gio Moreno e poi si fa riprendere da Witsel. Nel finale Pato manda un calcio di rigore sopra la traversa.

2 ore fa di Paolo Gaetano Franzino

Il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro conquista il primo punto dell'anno, fermando uno Shanghai Shenhua in dieci dalla metà del primo tempo per l'espulsione di Quin Sheng. All'Hongkou Stadium, Witsel pareggia la rete di Gio Moreno, poi Pato fallisce un rigore.

La cronaca di Shanghai Shenhua-Tianjin

Poyet conferma l'undici che battuto 4-0 lo Jiangsu Suning, affidando la fase offensiva a Giovanni Moreno e Carlos Tevez. Rispetto alla gara persa con lo Shandong, Cannavaro schiera il tunisino Kilama al posto di Wang e arretra Witsel di qualche metro: non più 4-2-3-1 ma 4-3-3.

Gli ospiti partono meglio, al 6' Geuvanio di testa impegna Shuai Li. Sempre di testa risponde lo Shanghai: Sheng Qin manda alto. Al 18' azione personale di Tevez, che dopo aver saltato due avversari non inquadra lo specchio della porta.

Tre episodi da moviola nel giro di appena quattro minuti. Tao Jin ferma con la mano Pato lanciato a rete, ma l'arbitro decide di graziarlo estraendo solo il giallo. Non è dello stesso avviso al 24', quando Quin Sheng rifila un pestone a Witsel prima della battuta di un corner: cartellino rosso e Shenhua in dieci. Sugli sviluppi dello stesso calcio d'angolo, Geuvanio scalcia Guarin e a sua volta viene spintonato da Moreno: ammonizione per entrambi.

Il nervosismo frena il numero di occasioni. Nonostante la buona partenza delle due squadre, negli ultimi venti minuti si conta solo una punizione dal limite calciata alta da Tevez.

Gio Moreno, a sinistra, autore del primo gol del match.

Secondo tempo

La ripresa si apre con la conclusione di Geuvanio murata da Jin, a portiere battuto. Seppur in inferiorità numerica, lo Shenhua si rende pericoloso con Gio Moreno, che non trova la porta da buona posizione. La troverà al 75' colpendo col mancino e firmando la terza rete del suo campionato, con la complicità del portiere Lu Zhang, non proprio esente da colpe sul tiro del colombiano.

Il vantaggio dei padroni di casa dura però solo dieci minuti, perché all'85' Witsel segna al volo su calcio d'angolo e realizza il primo gol in Cina. Due giri di lancette dopo, calcio di rigore per il Tianjin per un tocco col braccio – attaccato al corpo – di Lin Wang. Dal dischetto va Pato, che dopo le quattro occasioni divorate all'esordio fallisce pure la massima punizione, calciando incredibilmente sopra la traversa.

Termina dunque in parità la sfida tra Poyet e Cannavaro. Lo Shenhua si ferma dopo la bella vittoria sullo Jiangsu, il Tianjin conquista il primo punto dopo la sconfitta contro lo Shandong, con la consapevolezza di essere andato vicinissimi ai tre punti. Nel prossimo turno lo Shanghai giocherà in trasferta a Pechino contro il Guoan; il tecnico italiano ospiterà l'Henan Jianye.

Alexandre Pato, ancora a secco dopo due giornate e tanti gol sbagliati.

Gli altri risultati

Finiscono 1-1 anche le altre gare del sabato. Pareggio tra Guizhou e Guaon e tra Lifan ed Hebei Fortune. In testa della classifica, a punteggio pieno, ci sono lo Shanghai SIPG e lo Shandong Luneng. Potrebbe raggiungerli il Guangzhou R&F, in campo domani contro il Changchun Yatai.