Chiunque sogni diventare campione ha dei punti di riferimento a cui si ispira. Red Bull Under My Wing offre la possibilità di allenarsi con i grandi nomi dello sport

un giorno fa di Angelo Cavaliere

Chiunque abbia della aspirazioni sportive ha anche dei punti di riferimento a cui si ispira per cullare il proprio sogno.

Di solito, quando si fantastica sui propri grandi idoli, si immagina anche di potersi allenare con loro, carpire i segreti del loro successo e venire eletti come unici successori.

Grazie a Red Bull Under My Wing tutto ciò è possibile. Questo evento offre la possibilità alle migliori giovani promesse di trascorre alcuni giorni con i più grandi campioni, vivendo un'esperienza unica: solo per citare due esempi, è stato organizzato un camp di bmx al Bike Park di Alessandro Barbero, mentre una selezione degli 11 migliori giovani giocatori di basket italiani hanno incontrato addirittura Daniel Hackett, MVP 2013.

In questo video, la famosa coppia di velisti Kostas Trigonis e Iordanis Paschalidis impartisce lezioni durante la session di 3 giorni organizzata a Tessalonica.