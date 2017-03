In assoluto una delle più importanti manifestazioni di kitesurf. Diciotto dei migliori atleti di questa disciplina si sono affrontati a Cape Town, in Sud Africa.

22 ore fa di Angelo Cavaliere

A febbraio è finalmente tornata una delle più importanti manifestazioni di kitesurf al mondo: il Red Bull King of the Air.

Per l'edizione del 2017, i diciotto atleti più forti di questa disciplina si sono affrontati nelle acque di Cape Town, in Sud Africa, per eleggere il migliore.

Il vincitore di quest'anno è stato Nick Jacobsen.