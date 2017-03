Polemiche arbitrali. Polemiche arbitrali ovunque. È stata una settimana molto complicata, dalla Liga alla Champions League, con Barcellona e Real Madrid al centro delle controversie. Ecco perché Zinedine Zidane, alla vigilia della gara contro il Betis (in programma domani sera alle 20.45 su FOX Sports), è tornato a difendere il club in conferenza stampa:

Il Real Madrid è un club unico, e succede sempre qualcosa qui a Madrid. Sappiamo di dare fastidio, ma questo non cambierà. Se vinciamo è solo merito nostro. Noi non dipendiamo da niente e da nessuno. Per fare del nostro meglio dobbiamo rimanere concentrati.