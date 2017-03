Arrivato ieri nella sede del club madrileno, il pacco aveva passato i controlli allo scanner, ma gli addetti erano stati insospettiti da una polvere bianca.

365 condivisioni 5 stelle

3 ore fa di Alberto Casella

Grande allarme ieri nella sede del Real Madrid a causa dell'arrivo di un pacco sospetto indirizzato al presidente del club Florentino Perez.

Allarme nella sede del Real Madrid (foto Marca)

La procedura è scattata quando, nonostante il plico - cha pare fosse stato spedito dall'Italia - avesse passato i controlli di routine allo scanner, un addetto aveva notato che dall'involucro fuoriusciva una strana polvere bianca. Dopo momenti concitati, gli impiegati del Real Madrid hanno chiamato la polizia che ha subito attivato il protocollo di emergenza.

Florentino Perez in tribuna a Napoli col presidente De Laurentiis

In breve sono arrivati gli agenti specializzati in prodotti chimici che hanno effettuato un primo esame del contenuto e avviato le procedure di disinfestazione sul personale del Real Madrid, negli uffici del Bernabeu e nei palazzi limitrofi. Tutto pare sotto controllo: gli esiti dei primi rilievi sembrano escludere che il plico contenesse sostanze pericolose o dannose, ma tutto il contenuto è stato posto sotto sequestro e inviato al laboratorio della polizia per ulteriori controlli.