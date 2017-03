Dopo le polemiche per il rigore concesso al 97', i calciatori rossoneri si sono sfogati al rientro nella pancia dello Stadium: rotti gli arredi e danneggiati i tricolori dei bianconeri.

La ventisettesima giornata di Serie A si è aperta tra mille polemiche. L'anticipo tra Juventus e Milan è passato in secondo piano dopo il rigore trasformato da Dybala al 97'. Al triplice fischio è esplosa la rabbia dei rossoneri che prima hanno accerchiato l'arbitro Massa e poi, non soddisfatti, hanno danneggiato lo spogliatoio dello Stadium.

Le polemiche dopo la sfida tra Juventus e Milan

A fare le spese della furia dei calciatori - riporta l'Ansa - sono stati gli arredi e i tricolori esposti nella sala hospitality dello stadio bianconero. La società milanista non ha voluto commentare gli episodi, sia in relazione a quanto accaduto in campo durante la partita sia a ciò che è successo dopo il fischio finale, di Juventus-Milan.

La rabbia del Milan

Un fuoco che non accenna a spegnersi. E pensare che Vincenzo Montella nel post partita ha fatto di tutto per cercare di smorzare i toni:

Abbiamo esagerato a fine partita e mi scuso per il parapiglia finale, ma spero che da casa ci capiranno perché c'era molta tensione. A prescindere dall'interpretazione dell'episodio, dobbiamo però trasmettere dei messaggi più positivi e di maggiore serenità.

Vincenzo Montella stempera le voci nel post partita

Queste le parole del tecnico del Milan che, dopo aver battuto la Juventus sia all'andata che nella finale di Supercoppa Italiana a Doha, si è dovuto arrendere al penalty di Dybala arrivato all'ultimo respiro. Al di là delle polemiche, in questa stagione la sfida tra bianconeri e rossoneri ha tenuto tutti con il fiato sospeso.