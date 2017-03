Com'è strutturata la celebre piramide? Cos'è la Non-League? Perché è nata la Premier League? A queste e altre domande ha risposto il nostro Roberto Gotta.

3 ore fa di Roberto Gotta

Nella corsa disperata delle ultime settimane a (fingere di) sapere tutto sul Sutton United o sul Lincoln City, cercando magari il tweet altrui più arguto da fare proprio senza citarne la fonte, non si è avuto il tempo di riflettere su un argomento complicato e scomodo, poco popolare e impervio come quello della strutturazione del calcio inglese. La cosiddetta piramide, traducendo letteralmente con un termine esatto solo in parte (trovate qui il dettaglio). Perché come molti di voi sapranno in realtà dalla quinta serie in su si procede verticalmente, ed è solo al di sotto che si procede su base allargata, regionale, dando così un senso all’immagine della piramide.

La piramide del calcio inglese

La Premier League, poi sotto l'ombrello della Football League il/la Championship, League One, League Two. Poi Conference National, Conference North e South parificate – ecco l’allargarsi della piramide – e via a scendere. Tutte cose che si trovano nei motori di ricerca, principale fonte giornalistica dei nostri tempi. Ma l’asino casca, e in modo anche pesante, quando si debba capire cosa significhi Non-League, a partire dalla difficoltà stessa di una definizione che si apre con una negazione (“non”).

Qui si convien lasciare ogni preconcetto, gettare da parte decenni – o anche solo anni o mesi – di calcio e mondo visti da una prospettiva italiana, e infilarsi dietro la porta che conduce a un passato privo di vincoli, privo di precedenti, privo di tradizioni. Perché con gli inglesi, o britannici, funziona così: amano le tradizioni ma non se le sono trovate un mattino alzandosi dal letto. Le hanno create, e in quel momento erano innovazioni: in tutti i settori, dal tè delle cinque del pomeriggio alla musica pop, dalle partite di calcio alla luce dei riflettori alla fila per salire sul bus, usanza, quest’ultima, che sta scomparendo a causa - ci riferisce un connazionale residente a Londra da anni - dell'afflusso debordante di stranieri provenienti da paesi dove la fila nemmeno sanno cosa sia, o siano interessati a farla.

Il logo della Premier League

Avendo innovato a raffica, vi si sono poi affezionati e le hanno mantenute e coltivate per senso di identità, senza dimenticarsi però di proseguire. Lo dimostra, sul nostro piano, la nascita della Premier League, partita 25 anni fa, nell'agosto del 1992, a chiusura forse di un cerchio iniziato oltre 100 anni prima. Non è questione qui di stabilire per l'ennesima volta chi abbia inventato il calcio, ma chi lo abbia reso sport con regole, ancorché cambiate nel corso degli anni. Nel 1888, 17 anni dopo la nascita della Coppa d'Inghilterra, i club più avanzati, che già reclutavano e pagavano i giocatori suscitando lo sdegno di molti padri del football, si organizzarono in una lega, la Football League, per passare dalle saltuarie sfide di coppa a una forma costante e prolungata di competizione, che giustificasse anche l'esborso economico.

Tutte e 12 le società fondatrici erano del nord o del centro dell'Inghilterra, zona reale di nascita di questo sport, anche se curiosamente la Football Association, cioè la federazione, era invece stata fondata da un gruppo di squadre della zona di Londra, rigidamente dilettantistiche, anche se la FA stessa dal 1885 si era aperta al professionismo. Solo nel 1893 una londinese entrò nella Football League, e fu il Woolwich Arsenal, che più tardi avrebbe cambiato nome nel solo Arsenal, dopo il trasferimento da sud a nord del Tamigi (innovazione, innovazione…).

Foto di una partita del Woolwich Arsenal

Le altre squadre del sud del paese si riunirono presto nella Southern League, e qui sta il punto: la Southern League non era infatti nata per accompagnare la Football League ma per esserne rivale, perlomeno in teoria. Lo stesso Woolwich Arsenal ne aveva sollecitato la nascita proprio per creare un nuovo polo di forza al sud, ma aveva poi scelto di unirsi alla FL per l'opposizione delle altre londinesi, restie al professionismo. Nel 1901 il Tottenham Hotspur vinse la FA Cup da club di Southern League, e alcune squadre della lega, tra cui il Millwall, avevano la capacità di giocarsela alla pari con qualunque avversaria.

Immagini della finale di FA Cup vinta dal Tottenham nel 1901

Che FL e SL fossero teoricamente alla pari lo dimostra il fatto che la Charity Shield venisse giocata, nel nuovo secolo, tra le squadre campioni delle due leghe, e che nel 1907 il Bradford Park Avenue, club del nord che più nord non si può, entrò a far parte della Southern League. Fu solo la maggior forza economica e influenza della Football League a decretarne il trionfo: nel 1920 infatti l'intera prima divisione della SL fu assorbita dalla Football League come sua… terza divisione, e da quel momento la Southern è sopravvissuta come lega minore, attualmente corrispondente al settimo livello del calcio inglese.

Quello che vogliamo però ribadire è che per qualche anno ci fu contrapposizione e che se ci fossero stati diversi sviluppi, anche economici, ora la Football League non sarebbe erede della omonima struttura nata nel 1888 ma della Southern League, magari con nome modificato e più ecumenico.

Analogie con lo sport americano

È un concetto di evoluzione che non sorprendentemente ricorda quello dello sport professionistico americano - stessa radice anglosassone, stessa mentalità di base al di là di alcune note differenze: tutte le leghe pro hanno infatti avuto rivali sorte con l'obiettivo di soppiantarle, e le hanno sconfitte o assorbite per arrivare alla situazione attuale, piuttosto stabile. Fatte le dovute differenze, i Boston (ora New England) Patriots sono l'equivalente del Tottenham, ovvero un club nato in un'altra lega e poi passato a quella principale, vincitrice del duello tra strutture differenti.

Tom Brady, quarterback dei New England Patriots freschi vincitori del 51esimo Super Bowl

Tornando al calcio, nel 1958, dopo quasi 40 anni, alla terza divisione venne aggiunta una quarta e quella fu la struttura della Football League fino al 1992, quando nacque la Premier League. Ma cosa voleva dire, di fatto? Che le quattro serie principali del calcio inglese erano gestite dalla FL. Tutto il resto, al di sotto, diventava dunque Non-League. E la distinzione non era tra professionisti e dilettanti, ma proprio tra categorie.

La suddivisione della Football League

La Football League era una struttura monolitica, anche se suddivisa in quattro divisioni e comprendente club immensamente diversi come Manchester United e Chester City, che non ammetteva influenze esterne: fino al 1986, infatti, per entrare in Fourth Division non bastava vincere il campionato del quinto livello, la Conference, ma ci voleva una votazione tra i club della FL. Le ultime quattro (o due, o tre, numero cambiato nel corso degli anni) della quarta divisione infatti non retrocedevano ma dovevano fare domanda di riconferma, che veniva messa ai voti nell'annuale assemblea generale della Football League, in giugno. Solo in casi disperati, ovvero di club palesemente privi di mezzi per continuare ad essere competitivi, l'assemblea votava l'esclusione dalla stagione successiva, e l'ammissione - più che promozione - di una squadra esterna. Per il resto la regola era che venissero riconfermati i club già membri, anche per amicizia, legami tra presidenti e speranza di un do ut des, ovvero di restituire analogo favore in anni successivi.

E attenzione: di fronte ai vertici della lega, Manchester United e Chester City, tanto per citare ancora, avevano stesso peso e stessa importanza, almeno teorica. Ecco perché ci voleva il voto per entrare in Football League, cioè tra le 92, ma non per passare tra una divisione e l’altra al suo interno. E al di là della copertura giornalistica, immensamente differente, chi ascoltava la radio il sabato sera, o scorreva i giornali la domenica, sentiva e leggeva i risultati di tutte e quattro le division, non solo della First.

Ricorda qualcosa, la struttura di difficile accesso? Esatto, sempre lo sport professionistico americano, che ha leghe chiuse, in cui si entra solo dopo avere dimostrato di possedere rigidi parametri organizzativi ed economici. È vero, negli Usa non si vince una lega minore come avviene invece per la Conference, ma la base è la medesima: non basta la voglia, bisogna avere i mezzi. Poi è ovvio che nel calcio inglese un piccolo club può, sul campo, passare in pochi anni dalla quarta serie alla Premier League, ma rispettando comunque parametri fissati in modo da mantenere il decoro, almeno quello esteriore, considerando che sul vergognoso peso di agenti e superagenti e sulle valutazioni immonde di giocatori mediocri c'è poco da fare, apparentemente.

Quindi, tutto ciò che era al di fuori della Football League era Non-League, a prescindere dalla forma scelta: professionismo di basso cabotaggio, dilettantismo o una miscela delle due, come accade al Sutton United (nominiamolo prima che dal carro siano scesi proprio tutti).

L'avvento della Premier League

Con l'avvento della Premier League però qualcosa è cambiato, e non si tratta solo di un cambio di denominazione. Si era a cavallo tra anni Ottanta e Novanta, periodo di svolta per il calcio inglese: i 15 anni precedenti erano stati dominati in campo europeo dalle squadre di casa, vincitrici in serie di Coppe anche quando competevano contro avversarie dotate di stranieri veri (non cioè i gallesi o scozzesi o irlandesi che popolavano ad esempio il Liverpool), ma sul piano dell'immagine l'esplosione della violenza, le tragedie negli stadi e la squalifica di cinque anni dei club inglesi dalle coppe medesime - letale per ad esempio l'Everton, che in caso contrario ora avrebbe probabilmente in bacheca una Coppa dei Campioni - avevano fatto danni gravissimi.

L'Inghilterra durante i Mondiali del 1990

I Mondiali del 1990, per paradosso, costituirono un momento di luce: inglesi quarti ma autori di un buon torneo, ascolti televisivi altissimi e - strano, ma vero - un inno ufficiale della nazionale, 'World In Motion', così popolare da riuscire a ritrasformare un passatempo che era diventato quasi tabù come il calcio in un coagulatore di emozioni positive e interessi gradevoli.

Il fatto che l'inno fosse stato composto dai New Order, eredi dei Joy Division ovvero di uno dei gruppi di avanguardia del decennio precedente, aveva anche avvicinato più generazioni, per quanto bizzarro possa sembrare. Gli anni Novanta, pur nel permanere di alcuni fenomeni negativi, erano insomma iniziati meglio di quanto fossero finiti gli Ottanta e presto arrivò il crepaccio. Invidiosi di leghe come la Serie A (non è una battuta…), che oltretutto in quel periodo godeva di grande popolarità grazie a dirette e appuntamenti settimanali diffusi da Channel 4, visibile in chiaro, alcuni dirigenti di club e televisivi cominciarono a studiare un modo di fare un salto di qualità, e questo avvenne nel 1992, con la scelta di massa delle squadre della First Division, la massima serie, di uscire dalla Football League e costituirsi in un campionato a parte, che venne chiamato FA Premier League, ospitato non più dalla lega, appunto, ma dalla federazione (FA), che oltretutto in quel periodo era in rapporti non ideali con la controparte. Scelta radicale, ancora una volta innovativa.

Manchester United, vincitore della prima Premier League

La mediazione fu quella di restare legati al meccanismo promozione-retrocessione con la Football League (e alla partecipazione, spesso svogliata, alla Coppa di Lega): il vantaggio era quello di un ricambio continuo ma con la garanzia - tacita - che i club promotori del distacco, i più ricchi e che tali volevano continuare ad essere, non sarebbero mai comunque retrocessi, per via della ritrovata forza economica. Quella che di fatto - toh! - aveva portato al distacco: i grandi club erano infatti convinti che i contratti televisivi precedenti fossero troppo benevoli con i piccoli e portassero a svantaggi competitivi verso le altri big europee. Ricordare ora questo fa sorridere, se si pensa che la Premier League viene giustamente vista come modello avanzato di ripartizione introiti rispetto alle risibili differenze in atto ad esempio nel calcio italiano, ma bisogna sempre ricordare da dove si era partiti, oltre che la differente mentalità di lassù.

Diritti TV

C'è un altro dettaglio, svanito nel tempo. I diritti televisivi della nuova lega furono assegnati a Sky dopo una lunga trattativa nella quale i club non furono del tutto imparziali: è noto che durante le trattative uno dei presidenti più in vista, Alan Sugar del Tottenham, che oltretutto produceva antenne satellitari, telefonò di nascosto ai dirigenti dell'emittente raccontando loro le modalità dell'offerta di un canale rivale, ITV, e permettendo dunque un adattamento del contratto a favore di Sky stessa. Il responsabile di ITV all'epoca, per inciso, era Greg Dyke, noto tifoso di Manchester United e Brentford che in seguito divenne anche presidente della Football Association, quasi per involontaria rivincita.

Ecco, allora, evoluzione e involuzione del calcio inglese. Ecco perché Non-League non vuol dire dilettanti o professionisti o semiprofessionisti, ma semplicemente chi, dal quinto livello in giù, non fa parte dell'ex monolite chiamato Football League e delle sue tre serie più, una, al di sopra, intoccabile economicamente ma più triste di un tempo, di quando ad esempio nei sette anni tra il 1967 e il 1973 il titolo venne vinto da sette squadre diverse.

Se si pensa che con il "progresso" chiamato Premier League ci sono state solo quattro squadre campioni tra 1993 e 2011, con una (il Blackburn Rovers, 1995) unica intrusa tra Arsenal, Chelsea e Manchester United, si capisce anche perché l'impresa del Leicester City dello scorso anno ha avuto un valore così incomprensibile. È stato per una volta come tornare ai vecchi tempi.