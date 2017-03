Il pilota della Ducati è stato l'unico a scendere sotto al muro dell'1'55''. Alle sue spalle il solito Vinales, quinto Lorenzo. Più attardati Rossi e Marquez, protagonista di due cadute.

7 ore fa di Daniele Rocca

È iniziata la terza sessione di test della MotoGP. Mancano due settimane all'inizio del Mondiale, e in Qatar i piloti iniziano a prendere confidenza con l'asfalto di Losail. C'è chi la prende troppo alla lettera, come Marc Marquez, autore di una doppia caduta. Nel primo giorno di prove il più veloce è stato Andrea Dovizioso, con Vinales sempre in agguato. Ancora problemi per Valentino Rossi.

I risultati

I piloti sono scesi in pista alle 14 e sin dai primi giri a dominare la scena sono i piloti spagnoli, con Marc Marquez assoluto protagonista. Ma il campione del mondo in carica della MotoGP ha dovuto dare i conti con ben due cadute che hanno compromesso il prosieguo della giornata. Chi invece è riuscito a mettersi davanti a tutti è Dovizioso: il pilota della Ducati è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1'55''. Quinto tempo per l'altra rossa di Borgo Panigale, con Lorenzo in netto miglioramento. Il maiorchino è stato tra i migliori, confermando l'ottimo feeling tra la pista qatariota e la Desmosedici.

Si conferma in ottime condizioni Maverick Vinales, secondo, mentre accusa ancora dei problemi Valentino Rossi. Il 'Dottore', dopo i test australiani, continua a non trovare la messa a punto ideale per la sua M1. Alle sue spalle l'altra Honda ufficiale, quella di Dani Pedrosa. Chiude la top ten Andrea Iannone, non soddisfatto delle prestazioni della Suzuki. La giornata di sabato sarà molto importante per i piloti per capire se le modifiche effettuate hanno inciso o meno sulle prestazioni delle moto.

Le dichiarazioni

Non si monta la testa Dovizioso. Il miglior tempo ottenuto non garantisce alcun risultato per in vista dell'inizio del campionato, anche se il pilota si è detto al quanto soddisfatto:

In questo primo giorno di test a Losail ho avuto davvero un buon feeling con la mia Desmosedici GP, meglio di quanto mi aspettassi, e le mie sensazioni sono state positive come in Malesia. Il mio tempo è venuto fuori abbastanza facilmente, ma sappiamo che dobbiamo migliorare ancora diversi aspetti.

Chi invece non riesce proprio a sorridere è Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha però sembra aver individuato i problemi da risolvere sulla sua moto, a cominciare dall'avantreno:

Oggi abbiamo lavorato sul feeling della moto in particolare sull’ingresso in curva. Abbiamo migliorato, ma non sono molto felice. Non siamo al 100%, perchè non avevo abbastanza feeling per spingere in ingresso, ma oggi non era così male e abbiamo provato qualcosa di molto interessante.

Solo dodicesimo tempo per Marc Marquez nella prima giornata di test in Qatar: le due scivolate gli hanno impedito di stare con i primi. Colpa delle ali?

Le ali hanno cambiato leggermente la moto. Non lo sentivo mentre stavo guidando, ma poi mi sono fermato ai box ed abbiamo fatto delle modifiche mirate all’ingresso di curva dopo aver verificato. È questa la ragione per cui ho perso l’anteriore. Stiamo migliorando molto, soprattutto dal punto di vista dell’elettronica, ma l'accelerazione è ancora il nostro punto debole.

La top ten della MotoGP

Dovizioso 1.54.819

Vinales +0.360

Crutchlow +0.601

Abraham +0.794

Lorenzo +0.797

Folger +0.821

Rossi +0.860

Pedrosa +0.873

Zarco +0.885

Iannone +0.932