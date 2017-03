La squadra di Sampaoli si complica la vita nella lotta per la Liga: dopo l'Alaves, gli andalusi perdono altri due punti. Sblocca Appelt Pires, risponde Jovetic.

Raro, rarissimo ascoltare il Sanchez-Pizjuan fischiare il Siviglia di Jorge Sampaoli a fine partita. È successo al termine del match contro il Leganes: gli andalusi non vanno oltre l'1-1 contro i Pepineros di Asier Garitano e lasciano sul terreno altri due punti fondamentali nella lotta per la Liga. Dopo il pareggio nell'ultima di campionato in casa dell'Alaves, il Siviglia rischia di veder aumentare il distacco dal duo di testa: i Nervionenses sono ora a quota 57, a -3 dal Barcellona e a -2 dal Real Madrid (che ha sempre una gara da recuperare). Il Siviglia non si presenta nel migliore dei modi al decisivo impegno di martedì in Champions League, quando dovrà difendere in casa del Leicester il 2-1 dell'andata degli ottavi.

Il Leganes spaventa il Siviglia

Un gol alla Crespo o, per i più nostalgici, alla Bettega. Tempo d'inserimento perfetto per Gabriel Appelt Pires, che di tacco sblocca il match dopo neanche 180 secondi. L'ex Pescara e Livorno gela il Sanchez-Pizjuan, i Nervionenses sembrano rimasti negli spogliatoi: al 10' El Zhar - autore dell'assist per il primo gol - manca di un soffio il raddoppio di pallonetto. L'impegno europeo distrae la formazione di Sampaoli, già ridisegnata dal mago argentino secondo la logica del turnover: l'ex Rosario Walter Montoya trova così la sua prima da titolare in Liga.

I rojiblancos impiegano tempo per carburare, i Pepineros di Asier Garitano non accusano timori reverenziali: la gara non promette nulla di buono per la terza forza del campionato. Vazquez riesce anche a trovare la rete del pareggio al 32', ma il guardalinee segnala un fuorigioco che lascia molti dubbi. Il Siviglia però si è sbloccato, l'1-1 è questione di tempo e arriva al 43': la triangolazione tra Jovetic e lo stesso Vazquez è superlativa, il montenegrino - al terzo centro in Liga - non deve far altro che scavalcare Iago Herrerin e depositare in rete.

I fischi del Sanchez-Pizjuan

Per vincere, bisogna iniziare a mettere da parte il turnover. È quello che pensa Sampaoli all'intervallo: fuori Lenglet e Montoya, dentro N'Zonzi e Vietto e passaggio a un 4-2-3-1 a estrema trazione anteriore. Il forcing dei padroni di casa è evidente, Correa e Jovetic chiamano più volte all'intervento Hellerin nel giro di pochi minuti. Eppure il guizzo giusto per il vantaggio non vuole saperne di arrivare.

Anzi, il Siviglia rischia la beffa in almeno tre occasioni: Guerrero e Machís calciano fuori dallo specchio da posizione favorevole, ma soprattutto Luciano Neves manca di poco una perla stratosferica di pallonetto dalla trequarti. Dall'assedio finale del Siviglia, invece, non nasce nessun serio pericolo per la porta dei madrileni. Al fischio finale, il Sanchez-Pizjuan esprime tutto il proprio malcontento per un risultato e una prestazione lontana dagli standard della creatura di Sampaoli. La lotta per il titolo si complica, ma ora la testa è tutta per l'impegno in terra inglese in Champions League.