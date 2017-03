In un finale incandescente per Zaza e compagni, Munir El Haddadi pesca il pareggio contro i penultimi in classifica: l'1-1 non placa però la delusione del Mestalla.

di Stefano Fiori

La Liga più avara per il Valencia non cambia volto, ma la figuraccia casalinga almeno è evitata. Contro lo Sporting Gijon, la squadra di Simone Zaza deve accontentarsi del pareggio acciuffato nel finale contro gli asturiani penultimi in classifica. Alla rete di Duje Cop risponde Munir El Haddadi, per un 1-1 che non placa la delusione del Mestalla per una stagione da dimenticare. Dopo il ko contro l'Atletico Madrid, il Valencia manca il ritorno a una vittoria che sembrava a portata di mano. Rimpianto vivo anche per gli ospiti, che assaporano solamente tre punti fondamentali per le residue speranze di salvezza.

Un Valencia inconcludente irrita il Mestalla

I Pipistrelli provano a creare, provano a concludere. Insomma, provano e basta. E in maniera piuttosto timida e del tutto inconcludente. I fischi del Mestalla, al termine del primo tempo, non arrivano per caso: all'ingresso erano stati bloccati i fischietti, distribuiti prima del match dai tifosi, altrimenti il risultato sarebbe stato più sonoro.

Gli uomini di Voro mantengono sempre il possesso del gioco, ma di occasioni vere e proprie ne arrivano davvero poche. La migliore, la conclusione angolata di Orellana dopo cinque minuti: Cuellar fa bella figura e la devia. Per il resto, il più dinamico tra i padroni di casa è Zaza: l'attaccante italiano va a caccia di spazi, di inserimenti vincenti, ma i suoi tentativi (soprattutto di testa) non centrano mai il bersaglio grosso.

Il gol di Munir salva la faccia

Quando Orellana manda giù un'ottantina di metri di campo palla al piede, le cose per il Valencia sembrano poter cambiare: poi il cileno calcia incredibilmente fuori e sugli spalti aumenta il malumore. I cori contro patron Peter Lim s'interrompono giusto il tempo di veder calciare il rigore di Dani Parejo: Vesga atterra in area Gayá, il penalty è sacrosanto. Dal dischetto il capitano trova però la respinta di Cuellar e il Mestalla torna a rumoreggiare. Potrebbe pure andare peggio, potrebbe segnare lo Sporting: è quello che puntualmente accade al 60'.

La firma è quella del solito Duje Cop: il croato in prestito dal Cagliari trasforma in tap-in la conclusione ribattuta di Burgui, per il suo 8° centro in campionato. Zaza e compagni provano a rimediare alla figuraccia: la punta lucana lotta e sgomita, ma sulla sua strada trova sempre pronto Cuellar. Il Pichu non può nulla però sul colpo di testa di Munir El Haddadi: il canterano del Barcellona trova all'85 un pareggio che sembrava ormai insperato. Nell'ampio recupero i padroni di casa provano anche ad acciuffare una vittoria clamorosa, ma la resistenza degli uomini di Rubí è premiata. È un punto che però serve a poco per entrambe le formazioni: i Pipistrelli di Voro rimangono nell'anonima parte destra della classifica, per lo Sporting ora l'appuntamento è con lo scontro diretto contro il Granada.