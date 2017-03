Nonostante l'inferiorità numerica la squadra di Pellegrino vince alla Rosaleda e scavalca in classifica il Celta: oltre ai 2 gol, determinanti le parate di Pacheco.

12 ore fa

Con un gol nei minuti di recupero l'Alaves vince una partita dai mille colpi di scena. Boccone amarissimo da digerire per i tifosi del Malaga: la loro squadra ha dominato per tutti e 90 i minuti ma hanno dovuto fare i conti con la sfortuna e, soprattutto, con un super Pacheco. Il portiere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid è stato il migliore in campo. I gol di Feddal e Mendez hanno fatto il resto. La squadra di Pellegrino sale così a 37 punti, scavalcando momentaneamente il Celta Vigo.

La cronaca di Malaga - Alaves

Dopo aver conquistato appena un punto nelle ultime due partite, l'Alaves vuole tornare alla vittoria contro un Malaga con il fiato corto: tre sconfitte consecutive e un cambio di allenatore che non ha portato i frutti sperati. Ma ad approcciare meglio è la squadra di casa.

Ritmi blandi e poche occasioni da gol, il match stenta a decollare. Bisogna aspettare 10 minuti per il primo tiro in porta: botta da fuori di Rodriguez su servizio dalla linea di fondo campo di Keko, blocca sicuro Pacheco.

L'Alaves sembra distratto, distante da quello che meno di una settimana fa è riuscito a fermare il Siviglia di Sampaoli. E la squadra di Pellegrino rischia di capitolare sul tiro da sinistra di Charles, che raccoglie il suggerimento di Torres in verticale e ci prova di prima, ma Pacheco si oppone con un ottimo intervento.

Gli ospiti si scoprono stranamente cinici e, alla prima vera occasione da gol, raccolgono più di quanto avessero seminato. Sul corner di Ibai c'è la sponda di testa di Laguardia, con la palla che arriva a Feddal, controllo e tap-in da due passi scarica. Alaves in vantaggio a cinque minuti dalla fine del primo tempo.

Il Malaga avrebbe la possibilità di rimettere in pari il risultato, ma non ha fatto i conti con un Pacheco in giornata di grazia. L'ex portiere del Real Madrid inchioda sulla linea il colpo di testa di Miguel Torres e con lui anche il vantaggio dei ragazzi di Pellegrino.

Secondo tempo

Nella ripresa il canovaccio tattico non si sposta di un millimetro. Con il Malaga che, a maggior ragione, cerca di proiettarsi in attacco alla ricerca del gol del pari. Pacheco sbatte la porta in faccia a Charles per la seconda volta nel match.

Michel prova con i cambi a dare la sua impronta alla sfida: nel primo quarto d'ora dentro sia Ontiveros che Juankar. Ma a sfiorare il colpo grosso stavolta è Sandro: solo il palo nega la gioia del gol al numero 19.

Gli sforzi dei padroni di casa vengono ripagati al minuto 71: grandissimo assist di Charles, che dalla trequarti, d'esterno sinistro vede l'inserimento di Juankar, che solo davanti a Pacheco lo fulmina. Il neo entrato sigla il gol del pari.

Nel giro di due minuti cambia tutto. Oltre alla rete che rimette in equilibrio la gara, l'Alaves rimane orfano del gol del momentaneo vantaggio. L'arbitro Undano Mallenco sventola il secondo giallo all'indirizzo del difensore, che lascia i compagni in inferiorità numerica a 20 minuti dalla fine.

Prima En Nesiry e poi Charles si divorano il gol del sorpasso: doppia clamorosa chance per il Malaga, che getta alle ortiche la possibilità di tornare al successo dopo quasi un mese di digiuno. E oltre al danno anche la beffa: gli ospiti a inizio recupero costruiscono il pallone buono per rimettere avanti la testa. Merito della gran giocata del neo entrato Mendez che, entrato nella ripresa, colpisce a due minuti dal termine. L'Alaves espugna così la Rosaleda.