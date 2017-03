I Colchoneros vincono grazie alla rete segnata nel finale dal francese in un match rimasto sempre in equilibrio. Ora Simeone punta il 3° posto del Siviglia.

10 ore fa di Francesco Bizzarri

Missione compiuta per l'Atletico Madrid contro il Granada. Un gol di Griezmann basta e avanza per vincere 1-0 e avvicinarsi al Siviglia (fermato dal Leganes). Prova comunque da elogiare quella dei ragazzi di Lucas Alcaraz, che giocano una bella partita e cedono soltanto nel finale. La permanenza in Liga resta difficile.

Il racconto di Granada - Atletico Madrid

Un colpo di testa di Carrasco e uno di Ramos che Oblak blocca senza problemi. Il match non è dei migliori nella prima mezz’ora di gioco. La fase di studio dura anche troppo tra Granada e Atletico Madrid. Regna un equilibrio che nessuno sembra voler alterare. Ci prova al 37’ Wakaso con una punizione-cross che Oblak respinge con molto affanno. E dall’altra parte Griezmann, di testa, manda fuori di pochissimo su assist di Carrasco.

Griezmann vale tre punti

Altra musica, altro atteggiamento nella ripresa. Granada e Atletico Madrid tornano in campo con il fuoco dentro. Carrasco, poi Ramos, rieccoli: un’occasione da una parte e dall’altra, ma il risultato rimane inchiodato sullo 0-0. Anche quando al 54’ Griezmann, ben piazzato, calcia di mancino e colpisce solo l’esterno della rete. Ochoa dice ancora no a Carrasco, scatenato. Il messicano si ripete su Koke. Poi all'84' Griezmann fa centro: assist al bacio di Koke, il francese in tuffo di testa fa 1-0. Il Granada ci prova cercando il pareggio, ma senza successo. Finisce anche in 10 con Wakaso finito anzitempo negli spogliatoi. Tre punti troppo importanti per l'Atletico Madrid, che ora accorcia sul Siviglia e torna a credere nel terzo posto. E soprattutto si continua a godere Antoine, il suo gioiello: 13 gol in Liga, 21 totali. È l'uomo in più di Simeone.