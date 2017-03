In occasione del match di FA Cup tra Middlesbrough e Manchester City, il tecnico del Boro ha punzecchiato il rivale: "Pep non ha vinto ancora niente in Inghilterra".

1 condivisione 0 stelle

15 ore fa di Daniele Rocca

Duello tutto spagnolo in Inghilterra. Middlesbrough e Manchester City si sono affrontate nei quarti di finale di FA Cup, ad accedere in semifinale sono stati i Citizens grazie ai gol di David Silva e Aguero. È stata anche Karanka contro Guardiola, un basco contro un catalano. Il tecnico del Boro, ex calciatore di Athletic Bilbao e Real Madrid, ha lavorato a stretto contatto con Mourinho, diventando uno dei suoi più grandi ammiratori.

Per tre stagioni Karanka è stato il vice di Mourinho al Real Madrid

Ora i due sono rivali in Premier League, ma questo non gli impedisce di difenderlo fino alla morte. La prova è nelle recenti dichiarazioni che Karanka ha rilasciato in occasione del match contro il City:

Guardiola non è il miglior allenatore del mondo, il migliore è Mourinho. Lo ha dimostrato con Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid e adesso al Manchester United. È stato il migliore anche in Spagna e continua a esserlo. Non ho mai lavorato con Pep, ma José ha iniziato il suo lavoro tra mille critiche e ha già vinto due trofei.

José Mourinho e Pep Guardiola durante il derby di Manchester

Mourinho vs Guardiola

Secondo Karanka il problema di Guardiola sta nell'approccio al campionato inglese. Dopo aver vinto tanto con Barcellona e Bayern Monaco, il tecnico spagnolo ha sottovalutato la Premier League:

Per dimostrare di essere un grande ha bisogno di vincere la Premier. Ha dimostrato di poter vincere titolo in Spagna e Germania e, probabilmente, pensava di riuscirci anche in Inghilterra. Ma probabilmente non si è reso conto di quanto sia diverso il calcio qui. Ha ottimi giocatori, ma non è riuscito a trasmettere la propria mentalità. Ci vuole tempo per gestire una squadra buona come la sua.

Il rammarico di Josep Guardiola dopo il pareggio con lo Stoke City

L'allenatore del Boro, dopo aver svelato la sua predilezione per Mourinho, ha poi scherzato su un possibile brindisi con Pep: