Il lungo reggiano segna, cattura rimbalzi e smista assist sul campo dell'Efes. Al Fenerbahce non bastano i 10 punti del capitano azzurro. Bargnani ancora ai box.

10 ore fa di Alessandro Assad

Con Alessandro Gentile che ha detto addio al Panathinaikos, Daniel Hackett fuori fino a fine stagione e con Andrea Bargnani rimasto ai box per un problema alla schiena, a rappresentare l'Italia in Eurolega (oltre all'Olimpia Milano) sono rimasti soltanto Gigi Datome e Nicolò Melli. Dei due, l'unico ad uscire vincitore è Melli che vince sul difficile campo dell'Efes con una grande prestazione. Sconfitta interna, invece, per Datome che si deve arrendere al Baskonia. Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio le prestazioni dei giocatori azzurri d'Eurolega.

Luigi Datome (Fenerbahce)

Gigi Datome al tiro contro il Baskonia

Per la terza volta in questa stagione, il Fenerbahce perde in casa. Stavolta i vice campioni d'Europa si devono arrendere al sorprendente Baskonia per 79-74. Nonostante la doppia cifra finale, Gigi Datome gioca una partita "complicata". Il capitano azzurro sbaglia qualche tiro di troppo (3/8 complessivo al tiro), soprattutto da 3 punti, e perde un paio di palloni nell'ultimo periodo che alla lunga risulteranno pesanti. In difesa limita bene Hanga e cerca di dare una mano come può, ma Larkin e compagni sono indomabili.

Datome termina la partita con 10 punti (2/4 da 2 e 1/4 da 3 punti), un rimbalzo ed un assist in 29 minuti di gioco.

VOTO: 5,5

Nicolò Melli (Bamberg)

Altra partita da doppia cifra per Nicolò Melli

Dopo tre sconfitte consecutive, il Bamberg rialza la testa e ritrova la vittoria battendo nettamente a domicilio l'Efes per 87-68. Altra grande partita di Nicolò Melli che torna ad essere il trascinatore della squadra tedesca. Dopo un primo tempo da playmaker aggiunto, in cui segna solo 3 punti ma dove serve ben 5 assist, il lungo ex di Reggio Emilia e Milano si scatena nell'ultimo periodo, dove mette a referto ben 11 punti che servono a tenere a dovuta distanza l'Efes nel finale di partita. Una partita di tanta sostanza, dove sbaglia poco e dà il suo prezioso contributo per una vittoria importantissima.

Nik chiude la partita con 16 punti (6/8 da 2 e 1/1 da 3 punti), 6 rimbalzi e 5 assist in 25 minuti.

VOTO: 7,5