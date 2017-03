Dopo la storica rimonta del Barça, in Gabon un tifoso del Paris Saint-Germain provoca la morte dell'amico, sostenitore dei catalani, con una coltellata sul collo.

Doveva essere una serata tra amici come tante. Cena insieme, birre in quantità industriale e partita in TV - Barcellona-Paris Saint-Germain - da seguire insieme al pub. Questa combinazione di fattori, però, ha portato a un risultato assurdo, folle, tragico.

Barcellona - Psg tra "amici"

Una vera tragedia, quella che è successa in Gabon, a Libreville, dove due amici - uno tifoso del Paris Saint-Germain e l'altro del Barcellona - hanno deciso di seguire insieme la partita di Champions League entrata nella storia del calcio.

A fine partita uno ovviamente gioiva come mai aveva fatto prima, l'altro era in preda allo sconforto.

Coltellata mortale

Queste due condizioni si sono sovrapposte l'una sull'altra, con inevitabile sfottò del fan del Barcellona nei confronti del sostenitore del club parigino. E il risultato è stata una reazione spropositata dello sconfitto, che ha replicato ferendo a morte l'amico con una coltellata sul collo. Il 18enne autore dell'omicidio non era lucido per le numerose birre bevute e ha confessato subito dopo, cercando di spiegare che non aveva intenzione di uccidere. La serata tra amici, però, ormai si era trasformata in tragedia.