Vince facilmente il Manchester City che si impone per 2-0 in casa del Middlesbrough con i gol di David Silva e Sergio Aguero e raggiunge la semifinale di FA Cup.

1 ore fa di Elmar Bergonzini

Neanche il tempo di rendersi conto di essere ai quarti, che il Manchester City si qualifica per le semifinale di FA Cup. In casa del Middlesbrough, infatti, la squadra di Pep Guardiola ci mette appena 3’ per andare in vantaggio. Il gol decisivo è di David Silva che segna subito la rete dell’1-0. Nel secondo tempo è Aguero a realizzare al 67’ il gol del 2-0.

La cronaca di Middlesbrough - Manchester City

Guardiola conferma il 4-1-4-1 e dimostra di tenere particolarmente alla coppa schierando di fatto tutti i titolari. Davanti ci sono Sané, De Bruyne, Aguero. Non un caso quindi che già al terzo il City passi. Zabaleta sfonda sulla destra e mette la palla in mezzo, il rimpallo favorisce Silva che la butta dentro. Chi si aspetta una partita a senso unico però viene deluso. Il Manchester City gestisce infatti il vantaggio e fa possesso palla, senza riuscire a creare molte occasioni da gol. Una delle poche opportunità del primo tempo è anzi del Middlesbrough: al 22’ Gestede, di testa su angolo, schiaccia ma non riesce a indirizzare a sufficienza il pallone. Al 33’ ci prova Sané: il tedesco calcia in porta da buona posizione ma il suo tiro viene respinto.

Nella ripresa il Manchester City alza decisamente il ritmo: già al 48’ è Silva a sfiorare il 2-0, con un’azione fotocopia di quella che ha portato al gol. Questa volta però il suo tiro è impreciso. Al 50’ Aguero colpisce invece il palo. Al 67’ arriva però il raddoppio: è Sanè che mette in crisi la difesa di casa sulla sinistra e crossa per Aguero che questa volta non sbaglia. La reazione del ‘Boro però non arriva, se non con un colpo di testa di Fabio, salvato da Zabaleta sulla linea al 77’. Troppo poco per mettere in crisi il City che chiude in scioltezza e certifica la qualificazione alle semifinali. Pep non molla l’osso: vuole chiudere la stagione con un titolo.