La squadra del contestatissimo Wenger batte il Lincoln e accede in semifinale di FA Cup. Segnano Walcott, Giroud, Waterfall (autogol), Sanchez e Ramsey.

285 condivisioni 0 stelle

12 ore fa di Michele Pedrotti

È stato comunque bellissimo. In questa edizione della FA Cup abbiamo assistito a un vero e proprio sogno, quello del Lincoln City, prima squadra dilettantistica ad arrivare fino ai quarti di finale dopo il Qpr nel 1914. Ma all'Emirates contro l'Arsenal le ambizioni di una squadra composta, tra gli altri, da un barbiere e guidata da due fratelli formatisi con Football Manager, si interrompono con un brusco 5-0. Dopo un primo tempo molto equilibrato, i Gunners passano nei minuti di recupero della prima frazione con Walcott e nella ripresa si scatenano: Giroud raddoppia, un autogol di Waterfall fa 3-0 e nel finale sono Alexis Sanchez e Ramsey a chiudere il tabellino.

Getty Images I fratelli Cowley

La cronaca di Arsenal - Lincoln

Fin dalle primissime battute del match il Lincoln dimostra di non aver alcun timore reverenziale. Pressing alto, possesso palla e grandissima organizzazione annullano le quattro categorie di differenza. La prima occasione però è per l'Arsenal con un destro al volo in area di Walcott deviato miracolosamente sul palo dal portiere Farman. Al 29' la grande chance è per gli ospiti. Fantastica azione personale di Nathan Arnold che, dopo aver saltato due avversari ed essere arrivato in area, calcia bene con il sinistro trovando però un ottimo intervento di Cech. Nei minuti finali del primo tempo arriva la doccia fredda per la squadra dei fratelli Cowley. Al termine di un'azione insistita dei Gunners, è Theo Walcott a bucare Farman, andando a segno per la quinta volta in questa FA Cup.

Getty Images I Gunners

La ripresa

Nella ripresa l'Arsenal dilaga. In area di rigore Giroud angola benissimo con il mancino trovando una risposta meravigliosa di Farman. L'appuntamento con il gol per il francese è solo rimandato, è proprio lui a fare 2-0 finalizzando una trama offensiva da manuale. Il Lincoln cede di schianto, al 59' Waterfall devia nella propria porta un cross basso di Gibbs, portando il risultato sul 3-0. A 20' dal fischio finale Alexis Sanchez cala il poker con un bellissimo tiro a giro da fuori area. Poco dopo l'Arsenal conclude la goleada con un gol facile facile di Aaron Ramsey, alla seconda rete stagionale (entrambi segnati in FA Cup). La squadra di Wenger approda dunque in semifinale di FA Cup e continua a sperare in un titolo che, in una stagione a dir poco complicata, sarebbe oro.