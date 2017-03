De Colo (CSKA), Wanamaker (Darussafaka) e Bogdanovic (Fenerbahce) tra gli esterni, Iverson (Maccabi) e Ayon (Real) sotto canestro. In panchina il nostro Trinchieri.

0 condivisioni 0 stelle

5 ore fa di Alessandro Assad

Il venticinquesimo turno di Eurolega ha regalato tante sorprese. Nessuno si attendeva la vittoria del Baskonia sul campo del Fenerbahce o quella del Bamberg in casa dell'Efes. Anche lo Zalgiris ha sovvertito i pronostici contro il Panathinaikos, regalandosi una vittoria in casa. Chi ha tenuto fede al suo blasone sono Real Madrid e CSKA Mosca che hanno vinto in casa rispettivamente contro Stella Rossa e Galatasaray. Ma andiamo a scoprire da chi è formato il miglior quintetto dell’ultima giornata.

Il miglior quintetto del 25esimo turno di Eurolega

Nando De Colo in entrata contro il Galatasaray

Nando De Colo (CSKA Mosca) - Altra gara da fenomeno per il playmaker della squadra russa. Nella partita contro il Galatasaray è il giocatore francese a rompere gli equilibri nel secondo e decisivo periodo: nella sola seconda frazione di gara mette a segno ben 14 punti. Pur non trovando il canestro dai 3 punti, segna un buon 7/12 da 2 punti e si dimostra infallibile dalla linea del tiro libero (8/8). In più ci sono anche 3 rimbalzi, 2 assist e ben 4 palle recuperate.

Brad Wanamaker, playmaker del Darussafaka

Brad Wanamaker (Darussafaka) – Nonostante la sconfitta della sua squadra sul difficile campo dell'Olympiacos, il giocatore americano gioca una gran partita, mettendo sempre in seria difficoltà la difesa greca che fatica a prendergli le misure. Wanamaker, con le sue continue incursioni in area, costringe l'Oly a fermarlo sempre con le cattive (12 falli subiti a fine partita). L'ex play del Bamberg chiude la partita con 23 punti (7/14 complessivo al tiro) e 6 assist e con un 29 di valutazione finale, il migliore di giornata.

Non è bastato un ottimo Bogdanovic al Fenerbahce

Bogdan Bogdanovic (Fenerbahce) – Come Wanamaker, anche Bogdanovic non è riuscito a portare a casa la vittoria. Il suo Fenerbahce è stato battuto a sorpresa dal Baskonia di un ottimo Larkin, ma il giocatore serbo è stato comunque straordinario. Nonostante i 5 palloni persi, è lui a guidare la rimonta (vana) della squadra turca, mettendo a segno 26 punti (7/10 da 2 e 2/5 da 3 punti) e smistando ben 8 assist per i propri compagni. Purtroppo però non è bastato.

Colton Iverson al tiro contro Macvan

Colton Iverson (Maccabi Tel Aviv) – Buonissima partita per il centro americano del Maccabi Tel Aviv, che mette in seria difficoltà Milano in area e, insieme a Rudd e Seeley, trascina la squadra israeliana alla vittoria. Iverson sfiora la doppia doppia, mettendo a referto 16 punti e catturando 9 rimbalzi (il migliore del turno), andando così vicino al suo career high di 17 punti messo a segno alla terza giornata contro il Galatasaray.

Ayon in difesa su Dangubic

Gustavo Ayon (Real Madrid) – Il lungo messicano gioca soltanto 18 minuti ma riesce comunque a fare la voce grossa e a confermarsi tra i migliori nella vittoria dei blancos sulla Stella Rossa. Per lui ci sono 12 punti (col 100% al tiro), 6 rimbalzi, 5 assist ed una palla recuperata. I lunghi della squadra serba nulla possono contro di lui e non possono far altro che arrendersi.

Sesto uomo

Maodo Lo del Bamberg in azione

Maodo Lo (Bamberg) – Partito dalla panchina, il giovane tedesco infila ben 15 punti in soli 17 minuti, dimostrando di essere all'altezza dell'Eurolega nonostante sia all'anno d'esordio in una competizione così importante. Buca a destra e a sinistra la difesa dell'Efes, mettendo in mostra una velocità di partenza impressionante. Il ragazzo ha davanti a sé un grande futuro. Contro l'Efes lo ha dimostrato a tutti.

Coach

Andrea Trinchieri, coach del Brose Bamberg

Andrea Trinchieri (Bamberg) - Dopo aver perso sette delle ultime otto partite, il suo Bamberg sembrava aver già dato per perso l’obiettivo playoff. Eppure ad Istanbul è arrivata una netta vittoria. L’allenatore italiano ha saputo preparare al meglio la partita, puntando su giocatori esperti come Melli, ma anche su ragazzini terribili come Maodo Lo, che lo hanno ripagato in pieno. Il Bamberg è ancora miracolosamente in corsa per un posto tra le prime otto. Ed il merito è soprattutto suo.