Prima l'esperienza lunga otto anni dal 2004 al 2012 conclusa con la conquista della Champions League, poi il romantico ritorno al quale Drogba non poteva dire di no.

Dici Drogba, dici Chelsea. Sì, è vero, nella sua carriera non ha giocato solo per i Blues, ma il vero Didier Drogba l'hanno visto a Londra. Nove anni totali, un ritorno da eroe e un'infinita gratitudine da parte dei suoi tifosi. Non solo per i tanti gol segnati, ma per il carisma, la fedeltà e per l'amore: Drogba ha un cuore Blues.

La riconoscenza per ciò che ha fatto con la maglia del Chelsea non è mai mancata e lui ha ripagato come meglio non poteva fare. Leader in campo al pari di Terry e Lampard, straordinario condottiero nella sorprendente vittoria della Champions League del 2012 e superbo finalizzatore. Imperioso nel colpo di testa, possente ma rapido con una tecnica non comune.

Uno degli attaccanti più completi di sempre, perno indiscusso della Costa d'Avorio. Al momento è svincolato, chissà che non si regali ancora un'altra esperienza all'età di 39 anni.

Drogba, attaccante completo innamorato del Chelsea

Drogba e la favola al Chelsea

Tu sei un buon giocatore, ma se vuoi diventare un campione come Henry, Ronaldo, Van Nistelrooy devi giocare in Inghilterra, nella mia squadra.

Così Mourinho quando provò a convincere l'attaccante ivoriano ad andare a giocare nel suo Chelsea. Fino a quel momento Drogba aveva fatto bene in Francia, prima al Guingamp (20 gol in 45 partite) e poi al Marsiglia (in 53 presenze 31 reti), così bene da essere pagato dal club di Abramovich circa 36 milioni di euro. A dire il vero nelle prime due stagioni non eccelle come ci si aspettava: 10 gol sia nel 2004-05 che nel campionato successivo, ma conquista una Coppa di Lega, la Premier League e il Community Shield.

Drogba con la coppa in mano durante i festeggiamenti per la vittoria della Premier League 2004-05

Per due volte è il migliore marcatore del campionato, segnando 20 gol nel 2006-07 e ben 29 nell'annata 2009-10. Chiuderà la sua prima avventura al Chelsea con tre Premier League e altrettante Coppe di Lega, due Community Shield e quattro Coppe d'Inghilterra. Sarebbe già tanta roba, se non fosse che decide di lasciare in grande stile: vincendo la Champions League del 2012 da protagonista.

In quell'edizione segna sei volte giocando otto partite, ma il gol più pesante e ricordato da tutti è quello nella finale. Una manciata di minuti alla fine, il Bayern sta per vincere la sua quinta Coppa dei Campioni nel suo stadio, l'Allianz Arena. Calcio d'angolo, Drogba prende il tempo a Boateng e di testa colpisce così forte da piegare i guantoni a Manuel Neuer, non proprio l'ultimo arrivato.

Braccia larghe, corsa sfrenata: il gol di Drogba porta il Chelsea ai supplementari

Si va ai supplementari e poi ai rigori. Il destino sceglie ancora lui per la gioia più grande: due passi di rincorsa, portiere spiazzato. Quasi non ci crede Didier, sono lacrime di gioia.

I soldi della Cina lo strappano all'Europa e a Londra, ma si sa, i soldi non sono tutto e al cuor non si comanda. Il blu gli manca, così come Stamford Bridge. E in una partita di Champions League del 2014 tra il suo Galatasaray e il Chelsea l'accoglienza è da brividi.

L'andata in Turchia era terminata in parità (1-1, Torres e Chedjou i marcatori), al ritorno il Chelsea vince 2-0 (gol di Eto'o e Cahill) e archivia il passaggio ai quarti di finale. Ma Drogba stava preparando il grande ritorno.

Il fascino di quei colori e l'affetto sconfinato di quella tifoseria non potevano aspettare ancora. Il 25 luglio 2014 la favola tra Drogba e il Chelsea si arricchisce di un nuovo capitolo, l'ivoriano firma un contratto annuale. Finalmente di nuovo a casa e ancora con Mourinho in panchina. Il 21 ottobre seguente arriva il primo gol dal ritorno a Londra, nella vittoria per 6-0 contro il Maribor in Champions League. Dopo cinque giorni si ripete anche in Premier League nella sfida contro il Manchester United (1-1).

Non c'è storia d'amore senza lieto fine: questa volta non è la soddisfazione per la vittoria in Champions a chiudere il cerchio, ma la conquista del campionato e della Coppa di lega inglese. Complessivamente saranno 164 gol in 381 presenze con la maglia del Chelsea. Drogba è portato in trionfo da tutta la squadra, la standing ovation di tutto lo stadio e gli applausi dei giocatori avversari rendono omaggio a un grandissimo, una bandiera per il Chelsea. L'abbraccio finale con Mourinho segna la fine della sua avventura al Chelsea, non del suo ricordo nei cuori Blues.

Eroe nazionale in cerca di lavoro

Oggi Didier ha 39 anni, è svincolato dopo l'ultima esperienza al Montreal Impact in Canada. Anche la nazionale ha lasciato, l'ultima partita con la Costa d'Avorio risale alla sfida con la Grecia (persa per 2-1) in occasione dei Mondiali 2014 in Brasile, mentre il debutto al settembre 2002. Con gli Elefanti ha giocato 105 partite e segnato 65 volte, diventando il miglior marcatore di sempre.

Dodici anni in nazionale: ecco l'altro amore di Drogba oltre al Chelsea

Pochi mesi fa era circolata l'idea di un ritorno al Marsiglia, ma per il veto dei tifosi non se ne fece più nulla. Poi un'incredibile proposta da parte del Corinthias rimasta in stand-by. Forse sta pensando ad altro per chiudere la carriera in grande stile, per chiuderla "alla Drogba".