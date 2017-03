A pochi minuti dall'inizio della partita della Liga MX tra Veracruz e Puebla, l'ex ct del Paraguay viene colpito da un infarto fulminante che non ha lasciato scampo.

21 ore fa di Marco Ercole

Un lutto tremendo per il mondo del calcio. Anibal "Maño" Ruiz si è spento in occasione della partita tra Veracruz e Puebla, valida per la Liga MX, prima divisione del campionato messicano.

Infarto sul campo

L'ex commissario tecnico del Paraguay, oggi vice-allenatore di José Cardozo nella squadra di Puebla, era come suo solito a bordo campo nel corso del riscaldamento della squadra, quando improvvisamente si è accasciato a terra nello stadio Luis "Pirata" de la Fuente.

#MTLigaMX 🎽



Aníbal Ruíz, Auxiliar de Cardozo, se desvaneció y tuvo que entrar la ambulancia por él. 😰https://t.co/qIFc60WPld pic.twitter.com/EsPPx7hsX7 — MedioTiempo (@mediotiempo) March 11, 2017

Immediato l'intervento dei medici, ma non è stato sufficiente per arrestare l'infarto fulminante che ha colpito il 74enne. Poco dopo essere stato caricato sull'ambulanza, infatti, "Maño" è deceduto, ancor prima di arrivare all'ospedale.

En ambulancia se llevan al "Maño" Ruiz, auxiliar de Cardozo, se desmayó en pleno campo #Veracruz vs. #Puebla @estoenlinea @AguileraESTO pic.twitter.com/CzJm42FxXi — Javier Juárez (@Xavihernandezg) March 11, 2017

La carriera di Maño

Un epilogo sconvolgente, che ha portato ovviamente al rinvio della partita. Maño è nato il 30 dicembre del 1942 a Salto, la seconda città più popolosa dell'Uruguay dopo Montevideo. È entrato nel mondo del calcio da giocatore, vestendo le maglie tra le altre di Danubio, Sud América, Cúcuta, Wanderers e Miramar. Poi ha intrapreso la nuova carriera da allenatore, dirigendo club importanti come Olimpia, Atlético Nacional, Deportivo Quito, Montevideo Wanderers e pure le nazionali di El Salvador e Paraguay. Su quest'ultima panchina, ha partecipato anche al Mondiale del 2006 in Germania e nel 2005 è stato nominato come "ct sudamericano dell'anno" dalla Conmebol.

Le condoglianze

La sua morte ha suscitato grande cordoglio in tutto il mondo del calcio, in particolare in America Centrale e nel Sudamerica. Ecco alcuni dei tanti messaggi di addio per Maño:

El Club Puebla informa: pic.twitter.com/giWVI6MAdV — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) March 11, 2017