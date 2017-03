L'attaccante azzurro ha collezionato sin qui 10 presenze in Liga, adesso il Valencia deve riscattarlo obbligatoriamente. Alla Juventus vanno 16 milioni di euro.

12 ore fa di Massimiliano Rincione

Habemus domum. Dopo un semestre da dimenticare, Simone Zaza ha trovato il giusto ambiente per consacrarsi anche lontano dall'Italia. Nelle prossime ore, infatti, l'attaccante azzurro diverrà ufficialmente un giocatore del Valencia a titolo definitivo. Il motivo? È scattato l'obbligo di acquisto per la società iberica in occasione della sfida con lo Sporting Gijon.

I dettagli dell'operazione Zaza

L'accordo stipulato affinché il riscatto di Zaza si trasformasse da diritto ad obbligo, era chiaro: alla decima presenza del giocatore in maglia valenciana sarebbe scattato da parte del club spagnolo il vincolo d'acquisto. La cifra base pattuita con la Juventus dovrebbe aggirarsi sui 16 milioni di euro, che potrebbero però lievitare a 18 in base a bonus legati al rendimento dell'attaccante, che ha già siglato 2 reti da metà gennaio ad oggi in 10 presenze.

Rinascita iberica

Come detto, Zaza ha finalmente ritrovato il sorriso in quel di Valencia dopo aver passato un semestre da incubo al West Ham. Nonostante la fiducia di Slaven Bilic, che in estate fece carte false per assicurarselo, il centravanti azzurro non è riuscito a lasciare il segno in Inghilterra. Undici presenze ufficiali con gli Hammers e una statistica impietosa che parla di zero gol segnati. L'intensità del calcio britannico probabilmente era troppo per Zaza, che ha deciso di partire alla volta della Liga, ignorando nuovamente le sirene della Serie A.

In Spagna l'impatto è stato ottimo nonostante la difficile situazione vissuta dal Valencia. Questa per Zaza è l'occasione giusta per ricominciare dopo un'annata da gregario alla Juventus e un'avventura inglese al di sotto delle aspettative. L'imperativo sarà concludere la stagione nel migliore dei modi, per poi cominciare la prossima col piede sull'acceleratore, cercando la definitiva consacrazione in un club che ha sempre portato un po' di fortuna agli italiani.