Aubameyang, grazie al gol contro l’Hertha, rimane da solo in vetta alla classifica dei marcatori della Bundesliga. Lewandowski, doppietta all’Eintracht, è secondo.

14 ore fa di Alberto Casella

Altro botta e risposta in vetta alla classifica dei marcatori della Bundesliga fra Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund e Robert Lewandowski del Bayern Monaco, i due rivali pronti a contendersi il titolo di capocannoniere fino alla fine.

Aubameyang, gol utile per la vetta

A Berlino il Borussia Dortmund soccombe 2-1 contro l’Hertha, nelle cui file torna al gol Salomon Kalou che non segnava da dicembre. La rete che al 10’ del secondo tempo ha dato il momentaneo e illusorio pareggio agli ospiti è venuta da Aubameyang, che, ricevuto il pallone da Shinji Kagawa, ha battuto Jarstein con un sinistro che si è infilato sotto la traversa. Per il gabonese si tratta della rete numero 22 in 23 partite di Bundesliga, una media-gol complessiva di 0,96.

Aubameyang festeggiato dopo il gol

Se la realizzazione di Aubameyang non ha evitato la sconfitta agli uomini di Tuchel, ha però consentito all’attaccante del Borussia di mantenere il comando della classifica dei marcatori della Bundesliga, pur a fronte della doppietta segnata contemporaneamente da Lewandowski.

Lewandowki secondo in classifica marcatori

Robert Lewandowski ci ha provato per tutto il match e il suo l’ha fatto. La doppietta segnata all’Allianz Arena contro l’Eintracht Francoforte, inframmezzata dal gol di Douglas Costa, ha consentito al Bayern Monaco di approfittare dello scivolone interno del Lipsia, battuto dal Wolfsburg e di mettere una serissima ipoteca sulla vittoria finale in Bundesliga. Sesto gol nelle ultime 4 partite per il polacco che, dal 18 febbraio ha tenuto una media-gol di 1,5.

La classifica marcatori della Bundesliga

Gomez, un gol che vale doppio

Il gol di Mario Gomez al Lipsia vale platino per il Wolfsburg che si allontana dalle secche del fondo classifica ma, costando tre punti preziosissimi all’RB, potrebbe anche avere un effetto quasi definitivo nella lotta per la vittoria nel campionato tedesco. Il Bayern ringrazia il suo ex bomber e vola a +10 sul Lipsia. Dal canto suo, Gomez segna la sua rete numero 8 ed entra nella Top 10 della classifica dei marcatori della Bundesliga.