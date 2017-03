Doppietta del polacco, 100 gol con la maglia del Bayern Monaco e terza vittoria di fila. A segno anche Douglas Costa, nulla da fare per la squadra di Kovač.

Tutto facile per il Bayern Monaco, che nel sabato di Bundesliga vince 3-0 contro l'Eintracht Francoforte e va a +10 sul Lipsia (sconfitto in casa 1-0 dal Wolfsburg). Doppietta di Robert Lewandowski all'Allianz Arena, che raggiunge quota 100 gol in 136 presenze con i bavaresi. In rete anche Douglas Costa per il momentaneo raddoppio.

Doppia fiammata del Bayern Monaco

Il rullo compressore formato Champions deve confermarsi anche in campionato per blindare il quinto Meisterschale consecutivo. Eppure, il Bayern Monaco di Ancelotti parte col freno a mano tirato. Gli ospiti ci provano con gli inserimenti di Rebić e le imbeccate di Chandler, ma la prima vera occasione è per Hrgota. Azione solitaria e salvataggio in extremis della difesa, che concede solo un corner. La reazione dei bavaresi arriva al quarto d'ora con Douglas Costa, che detta i tempi del passaggio e riceve in area, prima di concludere in modo impreciso. L'Eintracht allenta la pressione con Blum e Hasebe, Neuer fa buona guardia.

Per gli uomini di Kovač, i problemi sorgono quando si sveglia Robert Lewandowski. L'attaccante polacco ha la prima palla utile al 38': sponda aerea per Müller, che si inserisce dalla destra e gli restituisce palla con un cross basso per il gol dell'1-0. Avversari storditi ad un passo dall'intervallo, tanto da incassare il raddoppio nel giro di 3 minuti. Alaba è imprendibile sulla sinistra, entra in area e lascia partire un altro letale cross basso, sul quale arriva Douglas Costa per mettere in rete il 2-0 con cui si va al riposo.

Secondo tempo, Lewandowski non si ferma

Si rientra dagli spogliatoi con il Bayern Monaco già pronto a caccia del tris. Stavolta Müller non si accontenta del ruolo di assistman e calcia da buona posizione, ma il tiro viene ribattuto. A questo punto, l'Eintracht sceglie la via del contrattacco per interrompere la sofferenza in difesa. Rebić lavora un buon pallone e lascia partire una sassata da pochi passi: traversa piena. Sfortuna anche per Blum, che riceve in area e si coordina per colpire a rete, ma non inquadra lo specchio.

Per evitare che la partita si complichi, i bavaresi chiamano nuovamente in causa Lewandowski. Lahm verticalizza per Robben sulla destra, controllo e cross morbido che viene controllato dal centravanti, prima del destro che batte un impietrito Hradecký. Il gol del 3-0, ovviamente, spegne definitivamente le speranze degli ospiti, che rischiano di incassare anche la tripletta del numero 9 avversario. Suggerimento fornito ancora da Robben, ma stavolta il tiro termina di poco fuori. Le sostituzioni rallentano i ritmi, ma non cambiano la sostanza: gli uomini di Ancelotti amministrano e si concedono la passerella dei minuti finali, fino al triplice fischio di Schmidt. L'ultima occasione è per Renato Sanches, che si divora il poker con un colpo di testa appena fuori.

Lewandowski devastante, Eintracht KO

Per il Bayern Monaco è la terza vittoria di fila in Bundesliga, una settimana dopo l'altro 3-0 di Colonia e la qualificazione in scioltezza contro l'Arsenal in Champions League. La contemporanea sconfitta del Lipsia incrementa il vantaggio sul secondo posto, che adesso ammonta a 10 punti. Per l'Eintracht, invece, continua la crisi: quinto KO consecutivo.