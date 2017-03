Ieri Benatia è tornato ad esultare facendo il gesto della mitraglia. Il Bayern Monaco glielo aveva vietato: per il club tedesco trasmette un messaggio violento.

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Si torna a sparare, si torna a ferire. Sportivamente, s’intende. Medhi Benatia ieri ha segnato nell’anticipo di Serie A fra Juventus e Milan, ed ha esultato col gesto della mitraglia. Nulla di particolare, lo faceva già a Roma. Vero, ma nel frattempo aveva deposto le armi. Non perché non segnasse più, ma perché al Bayern Monaco quell’esultanza non piaceva proprio. E il marocchino si è dovuto adeguare.

Benatia e la mitraglia

A Roma Benatia ha fatto sognare i tifosi con quell’esultanza che era tanto cara a Gabriel Omar Batistuta nell’anno del terzo scudetto giallorosso. A Monaco però si è ritrovato senza munizioni. Dopo un gol segnato all’Augsburg in Bundesliga, Medhi esultò alla solita maniera, facendo sobbalzare i dirigenti del Bayern.

Alla Münchner Merkur, il marocchino raccontò quanto successo:

Esultai così e in società mi chiesero di evitare. Vorrei fosse chiaro che il mio non era un messaggio politico o militare. Con quell'esultanza volevo solo dire "segno un sacco di gol, bumbumbum". Non volevo sembrare aggressivo o ferire la sensibilità di qualcuno. Ma non ho problemi ad evitare di esultare così.

Cambiata società, ora Mehdi può tornare a esultare facendo il gesto della mitraglia. Può tornare a sparare e a ferire gli avversari. Sportivamente s’intente.