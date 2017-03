L'arbitro tedesco non sarà sarà chiamato ad arbitrare le ultime partite di questa edizione. Nessun errore tecnico, ma gli vengono imputate alcune valutazioni errate.

4 ore fa di Alberto Casella

Mercoledì sera il Barcellona, battendo il Paris Saint-Germain 6-1, è entrato nella storia con un match che giocatori e sostenitori, ma anche gli amanti del calcio sul sofà, non dimenticheranno mai.

Barcellona - Paris Saint-Germain, match indimenticabile

Ma se il Barcellona è stata la prima squadra che nella storia delle competizioni europee è riuscita a ribaltare un 4-0 - dopo 185 vani tentativi - il Paris Saint-Germain è stata la prima a subirla, quella rimonta. Marco Verratti, affranto e in lacrime a fine match ha detto:

Non potrò mai dimenticare questa serata e questa partita.

Marco Verratti dopo Barcellona-Paris Saint-Germain

Lo stop per Aytekin

Sarà dura per tutti, da Unai Emery ai dirigenti, dai giocatori ai tifosi. Ma un brutto quarto d'ora lo sta passando anche la terza parte in campo mercoledì sera. L'operato di Deniz Aytekin, l'arbitro tedesco che aveva diretto il match, era stato subito messo sotto osservazione dal designatore Uefa Pierluigi Collina che, secondo As, nella serata di ieri ha deciso che Aytekin non sarà chiamato ad arbitrare match di Champions League almeno fino alla fine di questa stagione.

Aytekin attorniato dai giocatori del Barcellona

Gli errori dell'arbitro

All'arbitro tedesco non vengono imputati particolari errori tecnici, cioè non avrebbe sbagliato nell'applicazione del regolamento, ma solo errate valutazioni che, però, non sono state specificate. Gli episodi più contestati in campo, oltre all'assegnazione del rigore in pieno recupero per la lieve spinta di Marquinhos su Suarez, erano stati le mancate espulsioni di Neymar e Verratti e un possibile fallo da rigore di Mascherano su Di Maria.

La caduta di Suarez

Aytekin era stato designato a dirigere Barcellona - Paris Saint-Germain nonostante non fosse classificato fra i migliori 18 arbitri Uefa in quanto il Comitato riteneva che in base al risultato dell'andata - 4-0 per i francesi - il match del Camp Nou non avrebbe presentato particolari difficoltà.