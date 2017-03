L'attaccante azzurro guida la rimonta dei rossoneri siglando la decima rete in campionato. Donis fa 2-2 ma il Caen regge botta: il Monaco può andare a +5.

5 ore fa di Andrea Centogambe

Riecco Mario Balotelli. Non segnava dal 29 gennaio contro il Guingamp, ha ritrovato il sorriso nell'anticipo della 29esima giornata di Ligue 1 contro il Caen. Che era andato in vantaggio 2-0 in casa del Nizza, facendo presagire un bis del risultato d'andata quando i rossoneri vennero sconfitti 1-0. E invece Super Mario ha suonato la carica accorciando le distanze al 71' grazie alla torre perfetta di Dante. A pareggiare i conti ci ha pensato Donis (di proprietà della Juventus) sei minuti più tardi.

Balotelli, e dieci

Con il gol di ieri Balotelli è arrivato a quota 10 in campionato, 12 considerando anche Coppa di Francia ed Europa League. Una rete che gli servirà per mettersi alle spalle un periodo a dir poco complicato. L'attaccante italiano è stato infatti pubblicamente criticato dal tecnico Favre per la sua scarsa propensione al sacrificio ed è finito in tribuna. Tornato titolare lo scorso 18 febbraio, si è fatto espellere contro il Lorient per proteste. Un copione già visto, che Balotelli sta provando a stravolgere una volta per tutte. E intanto il Nizza rischia di allontanarsi dalla vetta della Ligue 1. Se il Monaco dovesse vincere oggi contro il Bordeaux, salirebbe a 68 punti a +5 sui rossoneri.

La classifica di Ligue 1