Una delle più grandi imprese dell'Italia del baseball è arrivata all'esordio nel World Baseball Classic 2017. Una vittoria esaltante soprattutto per come è stata conquistata.

10 ore fa

Alla ricerca di un'impresa per stare nel baseball che conta con consapevolezza. L'Italia vince il primo confronto del suo girone terribile contro il Messico con un'incredibile rimonta nell'ultima ripresa. La storia si ripete: l'Italia aveva battuto 4 anni fa il Messico con una rimonta al nono inning nella prima partita del World Baseball Classic. Come allora, meglio di allora gli azzurri diventano l'incubo messicano.

I giocatori dell'Italia festeggiano a fine partita

La rimonta dell'Italia

Questa volta erano sotto 9-5 con un solo attacco da giocare. E al momento giusto i nostri battitori hanno costruito una delle più belle pagine della storia del baseball italiano: le battute valide di Liddi e di Nimmo hanno avvicinato il punteggio fino al 9-8, poi con le basi piene John Andreoli ha trovato la valida vincente che ha portato a casa Butera e Maggi per il sorpasso definitivo. Dieci a nove Italia, festa azzurra in campo e disperazione messicana sulle tribune dell'Estadio Jalisco a Guadalajara.

Prima del finale, sembrava un'altra storia, una partita sempre di rincorsa per l'Italia senza mai prendere un Messico che scappava via. In uno stadio in cui è facile fare alti punteggi grazie all'altura che trasforma molte palle alte in fuoricampo, la squadra di mazzieri ha provato a resistere. Andreoli, segedin da due punti e poi ancora Colabello e Butera hanno messo i fuoricampo che ci hanno tenuto in vita. Una resistenza premiata dai fuochi di artificio finali. Una vittoria esaltante. Ora andiamo più leggeri sabato e domenica ad affrontare Venezuela e Porto Rico, due squadre piene di giocatori di Major League di primo livello. Sarà ancora più difficile, ma un'Italia così non ha limiti.