Parteciperanno oltre 2700 atleti, con e senza disabilità intellettiva. Le gare - in calendario dal 19 al 23 marzo - si articoleranno in 9 specialità dello sport invernale.

12 ore fa di Daniele Rocca

Sensibilizzare l’opinione pubblica e abbattere ogni pregiudizio. Questo l'obiettivo dichiarato dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics che si terranno in Austria dal 14 al 25 marzo. Le gare, che coinvolgeranno atleti con e senza disabilità intellettiva, si articoleranno in nove specialità dello sport invernale: pattinaggio artistico, pattinaggio di velocità su ghiaccio, floorhockey, floorball, corsa con le racchette da neve, sci alpino, sci nordico, snowboard e stickshooting.

The torch is lit & until Opening Ceremony, our @LETRforSO will guard the flame! Watch them deliver it LIVE on @espn & @ABCNetwork on 3/18! pic.twitter.com/kOZxZnr1pF — Special Olympics (@SpecialOlympics) March 5, 2017

Ci sarà anche l'Italia, che parteciperà con una delegazione composta da 48 persone, di cui 34 atleti. La presentazione dell'iniziativa - presso la Sala Giunta del Coni - è stata affidata a Giovanni Malagò (Presidente del Coni) e Luca Pancalli (Presidente del Cip):

L’Italia che può vincere un Mondiale di calcio così come raccontare queste meravigliose storie degli atleti Special Olympics. Il mondo dello sport può dare dei segnali importanti sensibilizzando sul tema della pari dignità a tutti i livelli.

Il Presidente del Coni ha presentato i World Winter Games Special Olympics

Queste le parole di Malagò, alle quali hanno fatto eco quelle di Pancalli:

Special Olympics vuole contagiare positivamente tutto il mondo dello sport, in primis federazioni sportive ed enti di promozione. Dovunque c’è una società sportiva può nascere un punto di sport unificato.

Il programma degli Special Olympics

La cerimonia di apertura avrà luogo sabato 18 marzo allo Stadio Planaia Schladming. Mentre le gare sono in programma dal 19 al 23 marzo. Si conclude il 24 marzo con la cerimonia di chiusura che si terrà a Graz presso lo Stadio di Liebenau.

L'arrivo delle delegazioni Special Olympics in Austria è previsto per il 14 marzo. Prima di mettersi alla prova, gli atleti avranno a disposizione quattro giorni di ambientamento, per far conoscere le tradizioni locali, familiarizzare con un ambiente nuovo e creare i presupposti di un forte momento di integrazione e scambio culturale.

I numeri

Saranno oltre 2700 gli atleti con e senza disabilità intellettiva, provenienti da 107 Nazioni, 3.000 volontari, 1.100 coach, circa 20.000 spettatori in loco e milioni attraverso i canali televisivi di tutto il mondo. Un evento mondiale che si svilupperà su 3 differenti location: Graz, Schladming - Rohrmoos e Ramsau.

Its this easy:



Take the pledge ✅

Stop using the #rword ✅



Join us today as we @EndTheWord: https://t.co/PCH027UT6K pic.twitter.com/BKpsUIq4AZ — Special Olympics (@SpecialOlympics) March 1, 2017

L'altro ieri ha ripreso la corsa, in direzione di Schladming, la torcia olimpica. Che sta attraversando 50 tra comuni e città austriache e coinvolge 80 agenti delle forze dell'ordine provenienti dall'estero. Fino al 18 marzo, giorno dell'inaugurazione dei Giochi Invernali.