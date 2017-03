Vince ancora la squadra di Villas-Boas, a sei punti dopo due partite. Wenjun Lu e Wu Lei siglano il 2-0 ai danni dello Yanbian, ancora senza vittorie in Super League.

Secondo successo in campionato per lo Shanghai SIPG di Hulk e Oscar. Dopo il 5-1 dell'esordio contro il Changchun Yatai, arriva il 2-0 sullo Yanbian Fude. A regalare i tre punti a Villas-Boas sono le reti dei cinesi Wenjun Lü e Wu Lei, arrivate rispettivamente al 42' e al 57'.

Primo tempo

Senza il capocannoniere Elkeson, indisponibile, il tecnico portoghese schiera l'esterno Wenjun Lü al centro dell'attacco. L'assenza del brasiliano causa indirettamente anche l'esordio dell'uzbeko ex Krasnodar Akhmedov, out nella prima giornata per la norma sul limite massimo di stranieri in campo. Nello Yanbian, due cambi rispetto al match precedente: fuori Kim e Guzmics, dentro il gambiano Steve e il sudcoreano Hook.

Lo Shanghai inizia bene, ma lo Yanbian regge e all'11' sfiora il gol con Steve che parte in contropiede e costringe Yan alla respinta. La prima chance dei padroni di casa porta la firma di Wu Lei, ma il suo tentativo è deviato dal portiere Wenyi Chi.

Wu Lei, 25 anni

Due sostituzioni al quarto d'ora di gioco. Il motivo? Non un infortunio, ma la regola che impone agli allenatori di schierare dal primo minuto un Under 23 di nazionalità cinese. Peccato però che i giovani Chengjun Jin e Zhang giochino entrambi appena sedici minuti. Stranezze della Super League.

Intanto lo Shanghai sfiora il vantaggio in tre occasioni, una con Wu Lei e due con Hulk. Chi, autore di tre interventi decisivi, deve arrendersi a tre minuti dalla fine della prima frazione, quando un cross di Hulk trova il perfetto inserimento di Lü. 1-0 per i padroni di casa, primo gol stagionale per il numero 11.

Secondo tempo

La ripresa si apre con la girata di Lü, di poco fuori. Al 57' Cai recupera un buon pallone nei pressi della trequarti e regala a Wu Lei il pallone del 2-0: secondo gol in campionato per l'ala asiatica, il terzo considerando anche la Champions League asiatica.

Wenjun Lü e Wu Lei esultano

Nell'ultima mezz'ora lo Shanghai si limita ad amministrare il doppio vantaggio. Lo schema offensivo dello Yanbian, basato esclusivamente sulla ricerca dell'unica punta Steve, viene annullato dalla fisicità della linea difensiva di Villas-Boas. Nei minuti finali Wu Lei e Hulk sfiorano la terza rete, ma il risultato non cambia.

Termina dunque 2-0 il match dello Shanghai Stadium. Quinto successo stagionale per il Greenland, compresi anche quelli in Champions contro Sukhotai, Seoul e Western Sydney. Lo Yanbian rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato, dopo lo 0-0 in casa del Lifan.

Per entrambe il prossimo appuntamento in programma è quello del 1 aprile (la Super League si fermerà due settimane per far spazio alla coppa): il Fude ospiterà il Guangzhou R&F, lo Shanghai giocherà in casa del Guangzhou Evergrande, nel big match del 3° turno. Un Evergrande che, in contemporanea al successo del SIPG, è stato incredibilmente sconfitto 2-1 dallo Shandong di Pellè.