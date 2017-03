Higuain è ancora a secco contro Donnarumma, il Milan vuole confermare la super prova di Doha: ma la Juventus allo Stadium detta legge. Sarà di nuovo un classico.

2 ore fa di Edoardo Colombo

Anno dopo anno riacquista sempre più fascino. Emoziona. Già, come una volta. Basta leggere questi due nomi: Juventus e Milan. Basta unirli, goderseli: di nuovo spettacolo. E questa stagione sembra quasi una routine. Atto IV, si legge in giro. Da Milano a Doha, passando per lo Stadium. Sì, questa sera Torino si veste a festa per l'anticipo della 28esima giornata di Serie A: 'partidazo'. Allegri comanda, Montella sgomita. E i presupposti per divertirsi ci sono: scopriamoli assieme.

Juventus - Milan: questione di... rivincite

Ancora loro. Dicevamo, quarta volta. Di sicuro, sarà l'ultimo classico della stagione. L'origine? Certo, di mezzo c'è quella cosa chiamata storia. Ma meglio pensare al presente. E tornare all'autunno: Juventus ghiacciata. Ibernata da un Milan imprevedibile. A San Siro, il 22 ottobre, sbocciò un predestinato. 'Riccioluto'. Lui, Locatelli. Botta di destro da fuori. Imparabile. 'Fino alla fine', canta la Juve: ma nulla. Vince il Milan. Grazie al miracolo di un altro piccolo fenomeno: Donnarumma. E a proposito...

Buffon vs Donnarumma

Doppione? Più o meno. Intanto l'Italia gode. Ha le spalle coperte. Soprattutto il Milan, forte dell'enorme diciottenne. Certezza totale. Già maturo. Per credere, conviene lasciare parola al suo idolo. Che questa sera sarà suo rivale.

È un portiere diverso dagli altri: è un’eccezione. Ok, è giovane, ma sta veramente bruciando le tappe, fino ad ora sta facendo una stagione stupenda e merita l’attenzione che tutti gli stanno dando. Risposta agli auguri? Mi ha ringraziato in privato, ci siamo sentiti

Gol in salsa latina

Argentina e Colombia. Davanti comandano loro: Higuain e Bacca. Il Pipita ha bucato il Milan per 5 volte, mai con la maglia della Juventus. El Peluca, invece, allo Stadium realizzò il rigore che regalò al Siviglia l'Europa League. Bacca è rinato dopo la gara contro il Chievo: vuole 'spaccare'. Questi sono due pericoli pubblici: super affamati, per la squadra e per sé stessi. Bisogna solo goderseli.

Doha, la Supercoppa

Ricordate? Si giocava di venerdì. Va bene, sarà un caso. Ma la sconfitta nella finale di Supercoppa brucia sulla pelle bianconera. In palio c'era il primo trofeo della stagione: ora i giochi sono belli delineati. Juve con lo Scudetto in tasca e quasi sicura di passare ai quarti di Champions League, Milan che sogna l'Europa. Questione di riscatto e voglia di stupire.

L'ultimo duello

Non serve una grande memoria: Coppa Italia, quarti di finale. Gol vendetta di Dybala, 2-1 Juve. Ma il Milan ha ben figurato. Cuore e cervello. I rossoneri allo Stadium sono tra i pochi a non subire imbarcate. E Montella anche questa sera vorrà dare prova delle sue capacità:

Vogliamo vincere: non è una finale ma l'atteggiamento dev'essere quello. La sfida è quasi proibitiva, visto il cammino della Juve nel suo stadio: per questo serve una mentalità da finale, sin dall'allenamento di oggi. Alla Juve consiglio di concentrarsi sulla Champions, tanto il campionato l'hanno già vinto.

C'è anche la voglia di scherzare, quindi. E divertirsi, soprattutto. Sì, come ai vecchi tempi. Intanto scopriamo come le due squadre arrivano alla partita.

Qui Juventus

Sarà 4-3-1-2. Nessun dubbio. In porta ci sarà Buffon. In difesa sulle fasce toccherà a Barzagli a destra e Asamoah a sinistra: in mezzo out Chiellini, sarà sostituito da Benatia. Ovviamente al fianco di Bonucci. A centrocampo saranno confermati Khedira e Pjanic. In attacco ci sarà il terzetto formato da Dani Alves, Dybala e Mandzukic che assisterà il Pipita Higuain.

Qui Milan

Il Milan ha una certezza, questa volta negativa. Suso non ce la fa: oggi la camminata non era fluida. Gamba fasciata: out. Assenza pesante per Montella. Al suo posto è pronto Ocampos. A sinistra, davanti, largo a Deulofeu: vitamina del giovane Milan. Davanti, come detto, Carlos Bacca. In difesa spazio alla coppia Zapata-Paletta, con Romagnoli da terzino sinistro. A centrocampo Sosa agirà da play, mentre Pasalic, Bertolacci e Kucka si contendono le altre due maglie.