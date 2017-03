Stella del Camerun, vincitore della Champions League con il Barcellona e l'Inter, campione in campo e nella vita: il suo sorriso ha contagiato tutti.

di Alessandro Menghi

Ora è lontano dai nostri occhi, sta vivendo in Turchia l'ennesima esperienza della sua lunga e vincente carriera. Ma come dimenticarlo. Il ricordo di quell'attaccante è tutt'altro che sbiadito: velocissimo, ondeggiava da una parte e dall'altra per eludere la marcatura avversaria, segnava di destro e di sinistro con facilità, si dannava l'anima per coprire la fascia e poi pronto a ripartire senza un minimo di fatica. Ha vestito le maglie più prestigiose, onorandole fino all'ultima partita come un vero professionista dovrebbe fare. E lui lo era.

Esempio di coraggio e orgoglio, modello di sportività e classe. Samuel Eto'o è stato tutto questo e lo è ancora. Una freccia nera imprendibile per molti, numero 9 atipico: presente dentro l'area di rigore, ma anche esterno offensivo di grande movimento e concretezza, oltre che uomo squadra abile a servire assist ai compagni. Eto'o era bello da vedere, divertiva e si divertiva, giocava con il sorriso stampato sulla faccia perché il calcio è una fortuna per pochi e va assaporata. Quel bel sorriso bianco sul volto nero trasmetteva la felicità tipica della sua terra, l'Africa, che non ha mai dimenticato e che ha sempre portato dentro sé:

Vivo in Europa, ma dormo in Africa.

È giusto ricordarlo oggi nel giorno del suo 36esimo compleanno perché se lo merita e perché anche se ora è lontano, noi non l'abbiamo dimenticato. Tanti auguri, Samuel.

Il sorriso di Eto'o dopo l'esultanza per un gol ai tempi del Barcellona

Che bella la pelle nera

Pelle nera, occhi ancora più neri. Eto'o ne è andato sempre fiero di quel colore, tanto da difenderlo contro tutto e tutti. È ciò che lo ha reso grande e forte, che l'ha fatto diventare vincente e amato. È nero fuori e dentro, fino all'anima perché le origini non si scordano, né tantomeno i sacrifici fatti. Quella pelle nera è la sua ricchezza, mostra il suo percorso e i suoi valori che non ha mai abbandonato. L'umiltà per raggiungere i traguardi sognati da piccolo, con la speranza che il suo modo di essere venisse apprezzato dagli altri.

Ci è riuscito Eto'o, osannato in Europa, applaudito in Russia e ora in Turchia e acclamato in nazionale dalla sua gente. E poco importa se qualche incivile l'ha offeso per via del colore della pelle, non è certo lui che deve sentirsi umiliato. Samuel resta un vincente, non solo in campo - dove ha vinto tantissimo - ma soprattutto fuori, combattendo episodi di razzismo che più volte l'hanno colpito. Ai tempi del Barcellona, durante la partita fuori casa contro il Saragoza, dalle tribune qualcuno iniziò ad imitare il verso della scimmia e a tirargli le noccioline ogni volta che prendeva il pallone. Deluso e avvilito volle lasciare il campo ma venne fermato dai compagni, dagli avversari e dall'arbitro.

Eto'o vuole lasciare il campo dopo gli insulti razzisti: i compagni di squadra e l'arbitro provano a fermarlo

Il 17 ottobre 2010 un nuovo caso: durante Cagliari-Inter, Eto'o fu di nuovo preso di mira con insulti razzisti da parte dei tifosi di casa. L'arbitro Paolo Tagliavento fu costretto a sospendere per qualche minuto la partita. Nonostante il razzismo, non ha mai abbandonato il calcio rispondendo con fermezza per denunciare ed estirpare quel vizio. Ha lottato per dire a tutti quanto è bella la pelle nera.

Eto'o l'erede di Milla

Dal 1978 al 1994 ci ha pensato un certo Roger Milla a far divertire i tifosi del Camerun. E non solo perché in 102 presenze con i Leoni Indomiti ha messo a segno 28 gol, ma anche perché è da tutti ricordato per la sua Milla dance. Si vede che quella zona dell'Africa è fucina di giocatori forti e simpatici. A 38 anni il vecchio Leone è obbligato dal presidente del suo paese a partecipare ai mondiali del 1990 in Italia. L'età non si sente, segna una doppietta e inventa quel balletto che rimarrà per sempre: corre verso la bandierina del calcio d'angolo, porta la mano sinistra alla pancia, solleva la destra e comincia a ballare in mondovisione.

La Milla dance improvvisata durante i Mondiali del 1990

Anche Eto'o è stato protagonista di particolari esultanze: tra saltelli con le buste in mano, scatti con la macchina fotografica e pose sceniche alla bandierina il suo repertorio si è arricchito. Insomma, Eto'o come Milla. E non solo per le esultanze, ma soprattutto per l'eredità raccolta in nazionale. I Mondiali del 1994 in USA sono gli ultimi per Roger Milla e anche in quell'occasione lascia il segno. Nella partita del 28 giugno contro la Russia va in rete di fronte a 75.000 spettatori ed entra nella storia con due record: è il primo africano ad aver giocato tre Campionati del Mondo e il giocatore più anziano ad aver segnato in quella competizione (aveva 42 anni e 39 giorni).

Il Camerun saluta il suo pupillo, ma presto ne avrà un altro. Eto'o esordisce in nazionale nel 1997, appena tre anni dopo l'addio del suo grande predecessore, del quale prenderà il posto in campo e nel cuore della gente e il numero di maglia. Piano piano Samuel sostituisce Roger senza farlo rimpiangere. Il 27 agosto del 2014, a seguito della mancata convocazione per le gare di qualificazione alla Coppa d'Africa 2015 e la perdita della fascia di capitano in favore di Stephane Mbia, annuncia l'addio alla nazionale. Lascerà con 56 gol in 118 partite, il miglior capocannoniere della storia del Camerun e il secondo per presenze dietro solo a Rigobert Song, con un oro alle Olimpiadi del 2000 a Sidney e con due Coppe d'Africa in bacheca conquistate nel 2000 e nel 2002.

Eto'o è l'erede di Roger Milla nel Camerun: ne prende il posto in campo e il numero 9

A spasso nel mondo: un attaccante...terzino

La carriera di Eto'o è stata un lungo vagare: ha cominciato in Liga quando era appena un adolescente, per poi provare il calcio della Serie A e della Premier League, fino a quelli in Russia e Turchia. Al Real Madrid (prima nel settore giovanile, poi in prima squadra) arriva quando aveva 15 anni senza trovare spazio, però. Comunque ricorda con piacere e affetto quell'esperienza, da lì è cominciato tutto e ha conosciuto una persona a lui molto cara: Fabio Capello. Le tappe al Leganés e all'Espanyol tra il 1997 e il 1999 lo temprano e gli spalancano le porte del Maiorca. È qui che Eto'o inizia a farsi conoscere per quello che è, accumulando 54 gol in 133 presenze e diventando così il miglior marcatore nella storia della Liga del club. Con la maglia del Maiorca vincerà anche una finale di Copa del Rey contro il Recreativo Huelva (3-0, doppietta di Eto'o).

È ormai pronto per il grande salto, il Barcellona lo vuole e lo acquista nel 2004. Con i blaugrana giocherà 144 partite segnando 107 reti, vincerà una Coppa di Spagna, tre campionati spagnoli, una Supercoppa di Spagna e due Champions League. In entrambi le finali della Coppa Campioni, il suo nome compare sul tabellino: in quella di Parigi contro l'Arsenal (2006) realizza il gol del pareggio alla rete di Sol Campbell (finale 2-1, gol decisivo di Belletti), mentre a Roma contro il Manchester United (2009) porta in vantaggio il Barça (risultato finale 2-0).

Finta di calciare col destro, rientra sul sinistro e batte van der Sar di esterno: il primo gol di Eto'o nella finale contro il Manchester United

Il Barcellona era la squadra ideale per Eto'o, sviluppava un gioco veloce e ordinato, gli attaccanti andavano spesso in gol. Il tridente formato con Ronaldinho e Messi è rimasto uno dei più forti di sempre, e quello con Henry (al posto di Ronaldinho) è entrato nel record: 100 gol in tre tra coppa e campionato ( 36 reti per Eto'o, 38 per Messi e 26 per Henry).

Il 27 luglio 2009 è di nuovo tempo di cambiare, l'Inter diventa la sua nuova casa. Con i nerazzurri (33 gol in 67 incontri) vincerà uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, un Mondiale per club e soprattutto la Champions League. Nelle fasi di quella competizione più volte si ritroverà a coprire la fascia da terzino, dando prova di grande sacrificio e invidiabile resistenza. Per Mourinho Eto'o è stato un alfiere indispensabile, aiutandolo a regalare alla tifoseria una coppa che mancava da 45 anni.

Un esausto Eto'o durante i festeggiamenti per la vittoria dell Champions League con l'Inter

Da questo momento in poi comincia la fase calante per Eto'o. Vola in Russia all'Anzi dove segna tanto (in 52 partite 26 gol), ma il campionato è poco probante. Nostalgico dell'Europa, va prima al Chelsea e poi all'Everton senza trovare grande continuità. La Sampdoria gli offre, nel gennaio 2015, l'occasione di tornare in Italia. Segnerà solo a Cagliari ed Empoli e a fine stagione cambierà ancora. L'Antalysapor, squadra turca, è l'attuale club di Eto'o nel quale è stato nominato anche allenatore ad interim.

Samuel non intende smettere di giocare, vuole divertirsi ancora. E noi ne siamo contenti perché amiamo i leoni, la pelle nera, i sorrisi e i grandi giocatori.