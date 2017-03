Il portoghese è soddisfatto per il risultato ma soprattutto per l'incolumità dei suoi: "Su un campo del genere era impossibile fare di più e nessuno si è fatto male".

11 ore fa di Alberto Casella

Alla fine ha ottenuto quello che voleva, José Mourinho: un risultato positivo per proseguire il cammino in Europa League e gambe sane per i suoi giocatori.

Mourinho: "Campo impossibile"

Il terreno di gioco dell'Olimp-2 di Rostov si è confermato degno di in campetto di periferia, su cui il duro inverno russo ha lasciato tracce pesanti. La primavera si avvicina, l'erba ricrescerà, ma Mourinho, dopo lo sfogo di mercoledì, ha insistito che in questa stagione a quelle latitudini sarebbe meglio non giocare:

Il campo mi ricordava certi posti dove giocavo da bambino in Portogallo. Diciamo che in rapporto alle condizioni del terreno abbiamo offerto una buona prestazione. Qui era impossibile giocare, impossibile passare la palla... ma lasciamo stare, è fatta, non ci sono infortuni. Bene così.

Pogba in azione a Rostov

Il pareggio risultato giusto

Il match non era stato sicuramente frizzante, i giocatori di entrambe le squadre erano chiaramente frenati e guardinghi a causa delle pessime condizioni del campo e ne è venuto fuori un pareggio tutto sommato giusto, con un gol per tempo. Nella prima frazione è andato in vantaggio il Manchester United, grazie a un'azione di forza di Ibrahimovic che, saltato Navas, ha sfornato un bell'assist a liberare Mkhitaryan che, tutto solo, non poteva sbagliare.

Ibrahimovic festeggiato per l'assist che ha fruttato l'1-0

Ma il Rostov si è ricordato che nella fase a gironi di Champions League aveva battuto niente meno che il Bayern Monaco e, pur reduce dalla lunga pausa invernale russa, non intendeva fare la vittima sacrificale. Ha cominciato la ripresa con un altro piglio e ha trovato quasi subito il pareggio con Bukharov che, superato Jones, ha infilato Romero uscito vanamente. Da lì in poi, pochi rischi per l'1-1 fino alla fine.

Mourinho orgoglioso dei suoi

Mourinho è parso complessivamente soddisfatto della prestazione dei suoi e il buon risultato l'ha aiutato a prenderla con filosofia:

Il risultato lascia le porte aperte per il passaggio del turno e vedere i miei giocatori battersi con umiltà e sacrificio su un campo del genere mi ha reso orgoglioso di loro. La vita di un calciatore è piena di esperienze e questa è sicuramente nuova per ciascuno di loro. Ora pensiamo alla sfida di lunedì col Chelsea per la FA Cup: siamo i detentori, mica possiamo presentarci con i ragazzi di Nicky Butt (il tecnico delle giovanili, ndr).