Terza sconfitta di fila, i giallorossi non sanno più vincere. Giovedì prossimo il ritorno all'Olimpico. Il tecnico toscano si gioca il futuro: "Possiamo ribaltare il risultato".

139 condivisioni 5 stelle

8 ore fa di Francesco Bizzarri

12 Facebook Twitter Pinterest La curva del Lione

Facebook Twitter Pinterest Federico Fazio a terra dopo un contrasto

Facebook Twitter Pinterest Salah durante un contrasto

Facebook Twitter Pinterest 4

Facebook Twitter Pinterest 5

Facebook Twitter Pinterest 6

Facebook Twitter Pinterest 7

Facebook Twitter Pinterest 8

Facebook Twitter Pinterest 9

Facebook Twitter Pinterest 10

Facebook Twitter Pinterest 11

Facebook Twitter Pinterest 12

Chiudi 1 di 12

Spalletti: "Roma, proviamoci"

Fanno festa in Francia, a partire dall’Equipe. Il giornale francese, dopo la disfatta del Paris Saint-Germain e il titolo ‘Inqualifiable’, si è rifatta con l’edizione di oggi. ‘Qualifiables’, l’aggettivo in prima pagina per onorare la bella vittoria in rimonta sulla Roma.

Immagine della prima pagina dell'Equipe

Spalletti aspetta il ritorno con tanta fiducia: Il momento è delicato,

Bisogna fare di più e rimettere a posto alcune cose. Le possibilità di ribaltare il risultato ci sono: ora dobbiamo scavare in profondità, fare meglio, parlarci. Pensavo si potesse fare di più per la nostra qualità. Con le nostre caratteristiche messe in campo sono sicuro che possiamo colmare alcune lacune, altrimenti è difficile. Le occasioni per chiudere la partita (la Roma vinceva 1-2, ndr) ci sono state, anche più di quelle del Lione. Il ritorno sarà difficile, sono bravi a campo aperto.

Futuro