In Esclusiva su FOX Sports 19 match di calcio internazionale tra FA Cup, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Chinese Super League.

FA Cup, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Chinese Super League. Il weekend di Fox Sports sarà uno dei più ricchi dell’anno con i match di ben 5 competizioni tra la coppa più antica d’Inghilterra, i tre campionati europei e il massimo campionato cinese. Saranno 19 i match che il canale dei Top Player trasmetterà in esclusiva sulla piattaforma Sky da domani a lunedì 13 marzo.

Sabato si parte 13.00 con Valencia-Sporting Gijon (Fox Sports) e il primo quarto di finale di FA Cup tra Middlesbrough - Manchester City (13.15, Fox Sports Plus). Alle 15.30 per la Bundesliga in campo il Bayern Monaco che ospita l’Eintracht F. (Fox Sports). Su Fox Sports alle 16.15, in Liga Spagnola, ci sarà Siviglia-Leganes mentre alle 18.30 il secondo quarto di finale di FA Cup con Arsenal-Lincoln City. Sabato sera alle 20.45 l’Atletico Madrid gioca in casa del Granada (Fox Sports Plus).

Domenica la prima partita in programma sarà alle 14.30 tra Feyenoord e AZ mentre alle 15.00 su Fox Sports Plus il Tottenham ospita il Millwall. Nel pomeriggio poi spazio alla Liga con il Barcellona che gioca in casa del Deportivo (16.15, Fox Sports). Alle 20.45 il posticipo serale sarà Real Madrid-Betis Siviglia (Fox Sports). Durante i pomeriggi del weekend tutti i gol dei match della giornata di FA Cup, Liga Spagnola, Bundesliga, Eredivisie e Chinese Super League con gli studi condotti da Giulia Mizzoni e Alvaro von Richetti.

Lunedì sera poi l’ultimo quarto di finale di FA Cup con il big match tra Chelsea - Manchester United in diretta alle 20:45 su Fox Sports con la telecronaca di Riccardo Mancini e Fabio Capello. Lo studio live sarà dalle 20.00 sempre sul canale 204 di Sky.

Il programma completo

10 MARZO

· Shanghai Sipg - Yanbian in diretta alle 12.35 su Fox Sports (telecronaca di Edoardo Testoni)

· Bayer Leverkusen - Werder Brema in differita alle 20:30 su Fox Sports Plus alle 22:45 (telecronaca di Pietro Nicolodi)

· Espanyol - Las Palmas in diretta alle 20:45 su Fox Sports Plus (telecronaca di Dario Mastroianni)

11 MARZO

· Shanghai Greenland Shenhua - Tianjin Quanjian in differita su Sky Sport 3 alle 13:00 (telecronaca di Edoardo Testoni)

· Valencia - Sporting Gijon in diretta alle 13:00 su Fox Sports (telecronaca di Stefano Borghi)

· Middlesbrough - Manchester City in diretta alle 13:15 su Fox Sports Plus (telecronaca di Riccardo Mancini)

· Bayern Monaco - Eintracht F. in diretta alle 15:30 su Fox Sports (telecronaca di Pietro Nicolodi)

· Siviglia - Leganes in diretta alle 16:15 su Fox Sports Plus (telecronaca di Gabriele Giustiniani)

· Arsenal - Lincoln City in diretta alle 18:30 su Fox Sports (telecronaca di Gianluigi Bagnulo)

· Malaga – Alaves in diretta alle 18:30 su Fox Sports Plus (telecronaca di Dario Mastroianni)

· Granada - Atletico Madrid in diretta alle 20:45 su Fox Sports Plus (telecronaca di Andrea Calogero)

12 MARZO

· Feyenoord – Az in diretta alle 14:30 su Sky Sport 3 (telecronaca di Dario Mastroianni)

· Tottenham – Millwall in diretta alle 15:00 su Fox Sports Plus (telecronaca di Gianluigi Bagnulo)

· Deportivo – Barcellona in diretta alle 16:15 su Fox Sports (telecronaca di Stefano Borghi)

· Amburgo - Borussia M. in differita alle 00.00 su Fox Sports Plus (telecronaca di Pietro Nicolodi)

· Celta Vigo – Villarreal in diretta alle 18:30 su Fox Sports (telecronaca di Andrea Calogero)

· Real Madrid – Betis in diretta alle 20:45 su Fox Sports (telecronaca di Gabriele Giustiniani e Dario Marcolin)

13 MARZO

· Chelsea - Manchester United in diretta alle 20:45 su Fox Sports (telecronaca di Riccardo Mancini e Fabio Capello)

· Osasuna - Eibar in differita alle 00.30 su Fox Sports (telecronaca di Dario Mastroianni)