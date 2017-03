Quanta sfortuna in casa EA7: si ferma anche l'ex Virtus. In un'Eurolega biancorossa che, proprio dagli italiani e non dai big, ha visto arrivare i sorrisi più belli.

19 ore fa di Simone Nobilini

A mancare erano solo la definitiva conferma e la matematica, di fronte ad una competizione già virtualmente terminata e senza particolari obiettivi sui quali puntare. La serata di Tel-Aviv, curiosamente come in occasione della splendida e ben più soddisfacente Eurolega disputata tre stagioni fa, ha sancito ufficialmente l'impossibilità per l'Olimpia Milano di proseguire la propria avventura in campo europeo: EA7 K.O. contro il Maccabi (92-82 finale), dodicesima sconfitta su tredici trasferte disputate e diciottesima gara persa su 25 totali a segnare ancor più, con tanto di matita rossa, un cammino certamente ben lontano dalle grandi attese nutrite nei confronti della squadra di Jasmin Repesa. Ridotta all'osso a livello di rotazioni, senza Simon e Kalnietis e con Dragic fuori per il resto della stagione, la rotazione biancorossa dovrà ora fare i conti con un nuovo guaio fisico in più, maturato proprio dalla trasferta di ieri alla Mivtachim Arena: Simone Fontecchio, uscito anzitempo dopo soli 4 minuti e 19 secondi in campo per un colpo subìto alla mano, dovrà infatti sottoporsi ad intervento chirurgico dopo gli accertamenti svolti nella giornata odierna post rientro da Tel-Aviv. Per un vero e proprio Lazzaretto Olimpia destinato a continuare, di fronte all'ennesimo problema fisico accusato da un elemento del roster della squadra milanese.

Olimpia, sfortuna senza fine

Come riportato anche dall'Olimpia Milano stessa, attraverso un bollettino pubblicato sul proprio sito web, l'ala classe '95 ex Virtus Bologna ha infatti riportato una frattura alla mano destra che lo costringerà, già in serata, a finire sotto i ferri. Ecco la nota ufficiale del club:

La Pallacanestro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano comunica che gli accertamenti effettuati in seguito all’infortunio occorso ieri sera al giocatore Simone Fontecchio hanno evidenziato una frattura del 4 quarto metacarpale destro che necessita di trattamento chirurgico. L’intervento previsto per stasera presso la Clinica Ortopedica dell’Ospedale San Gerardo di Monza verrà eseguito dal Dr Marco Bigoni, responsabile medico dell’Olimpia. Fontecchio inizierà il percorso riabilitativo nei prossimi giorni. Lo staff medico seguirà il giocatore fino al ritorno in campo.

La frattura subìta da Fontecchio finisce così per andare a riempire ulteriormente un'infermeria già colma, lasciando le rotazioni a disposizione di Jasmin Repesa sempre più corte e necessariamente bisognose di un doppio innesto per portare a termine la stagione. Con il pesante infortunio di Dragic, la lungodegenza per problemi alla schiena di Simon (vicino al rientro) e il mese di stop per Kalnietis, Fontecchio avrebbe potuto guadagnare tanto spazio in più per far crescere ulteriormente gara dopo gara il proprio, grande talento: occasione che, complice una sfortuna senza fine, verrà rimandata di qualche settimana, con un minutaggio possibilmente, lievemente ridotto (in caso di nuovi arrivi a breve sul mercato) e con la chance di rivelarsi pedina importante soprattutto per il futuro di casa Olimpia.

Constatazione dolce...

Dada Pascolo, uno dei pochi sorrisi dell'Eurolega biancorossa

Insieme a Dada Pascolo e Awudu Abass, Fontecchio è stata una delle migliori note liete di una campagna europea che per l'Olimpia, ora, presenta il solo dovere di tentare di non chiudere in ultima posizione la regular season. Dopo aver atteso a lungo il proprio debutto in Eurolega, avvenuto in occasione della trasferta di Barcellona, l'ex Virtus Bologna ha particolarmente ben impressionato per la grande sfacciataggine messa in mostra sul parquet soprattutto nelle gare contro Fenerbahçe, Galatasaray e Darussafaka, prendendo tiri ben costruiti con coraggio e senza alcun accenno di timidezza. Abass, dal canto suo, ha saputo rivelarsi a tratti arma importante dalla panchina, portando tanto atletismo sul parquet e rivelandosi costante minaccia (42.9%) dall'arco dei tre punti, mentre Pascolo è stato, semplicemente, IL personaggio di casa Olimpia. Dadaismo come forma d'arte cestistica capace di dipingere con colori più caldi il Forum, infiammato dallo stile tutto personale dell'ex ala di Trento nell'interpretare la pallacanestro: calzettoni alti, meccanica di tiro tanto strana quanto efficace ed un piede perno capace di far saltare, con prestazioni strepitose, le difese di Olympiacos e Darussafaka. Zoccolo duro azzurro dal quale ripartire, fermamente, anche la prossima stagione, con l'esperienza di un'annata europea ai massimi livelli già alle spalle e tanta voglia di fare ancor meglio.

... e amara

Raduljica, tra le grandi delusioni di quest'annata europea in casa Olimpia

Se proprio il giovane trio italiano, su tutti, resta tra protagonisti delle istantanee più belle di un'Eurolega biancorossa sottotono, dall'altro canto emerge la sempre più amara constatazione di come a deludere, in casa Olimpia, siano stati gli elementi nei confronti dei quali le aspettative erano decisamente alte. Gli arrivi di due uomini di grande qualità ed esperienza come Miroslav Raduljica e Ricky Hickman avrebbero dovuto rappresentare quell'upgrade, anche dal punto di vista realizzativo, per una squadra vogliosa finalmente di giocarsela a pari livello con le grandi d'Europa: il rendimento dell'asse play-pivot, tuttavia, si è rivelato più e più volte insoddisfacente, soprattutto per quanto concerne la stagione disputata dal centro serbo. Anche a Tel-Aviv soli 10 minuti di impiego, per una presenza sul parquet ormai sempre più ridotta nel minutaggio, e la generale sensazione di essersi trasformato in un gigante buono, incapace di comandare sotto canestro come ampiamente dimostrato, invece, alle Olimpiadi di Rio dello scorso agosto: un rendimento sottotono che in molti hanno voluto ricondurre, al di là delle voci e delle critiche per lo scarso impegno messo sul parquet, all'incapacità dell'ex Pana di soddisfare le richieste di Repesa, spesso pronto ad affidarsi al solito, onnipresente McLean per possedere dinamismo offensivo e soprattutto difensivo, anche in fase di raddoppio e recupero. Per caratteristiche, dopotutto, Raduljica non è il lungo che idealmente il coach croato schiererebbe più a lungo nelle proprie rotazioni, vista la già chiara volontà di rinunciare al momento del suo arrivo, due stagioni fa, a Samardo Samuels: oltre ad ogni aspetto tecnico, tuttavia, è stato anche il linguaggio del corpo di Raduljica stesso in campo a figurare ben diverso dall'idea di guerriero più volte mostrata, in Italia come in Europa.

Hickman, nella miglior prestazione europea stagionale contro il Maccabi

Diverso, non nel risultato ma nel giudizio complessivo, il discorso relativo ad Hickman: reduce da un pesante infortunio al tendine d'Achille che ne ha parzialmente compromesso l'avventura al Fenerbahçe, l'ex Pesaro si è rivelato decisivo solamente in poche apparizioni, soprattutto in Eurolega. La (bella) illusione della prima, grande gara da ex contro il Maccabi seguita da tante, troppe gare anonime per chi, sul tetto d'Europa, è anche riuscito ad arrivarci: pur fondamentale per la conquista della Coppa Italia, con 25 punti in finale contro Sassari e la nomina di MVP della Final Eight di Rimini, dalla guardia di Winston Salem ci si aspettava certamente qualcosa in più. Mai particolarmente brillante nella gestione del pallone, più volte schierato in un ruolo di play in cui sa rendere meno rispetto allo spot da 2, Hickman è spesso risultato lontano parente del dominatore, insieme a Rice, dell'Eurolega di tre anni prima con il Maccabi: di fronte ad un pizzico di delusione per chi, in casa Olimpia, sperava di trovare nuovi leader per uno scenario europeo ben diverso dalla conclusione maturata, definitivamente, ieri.