Mi telefonò Berlusconi per chiedermi se me la sentivo di allenare il Milan . Il presidente mi disse che Arrigo diceva che quel Milan era una squadra finita, con i giocatori demotivati. Dai primi incontri con i giocatori fu facile. Erano fuoriclasse. Dissi loro che non era vero che erano ‘finiti’ ma che credevo in loro e che mi avrebbero dato grandi soddisfazioni.

La partita contro il Barça fu ben preparata. Crujff era convinto di vincere . Loro fecero un allenamento ridicolo il giorno prima quasi a voler dire che potevano rilassarsi. La vittoria nasce dall’amichevole giocata contro la Fiorentina. In Finale di Champions non potevo schierare Baresi e Costacurta che erano squalificati. In quell’amichevole schierai Desailly e Filippo Galli come centrali e perdemmo 2-0. Mi chiesero se ero preoccupato ma risposi che non lo ero affatto perché avevo capito cosa fare ovvero mettere Maldini centrale con Galli e Panucci terzino. Perché non ho mai esultato? Non ho mai esultato per i gol perché credevo che ogni gol fosse il risultato di un lavoro settimanale e mensile di tutti quanti. Quella partita con il Barcellona fu particolare. Sul 4 a 0 però esultai. Fu la festa per Berlusconi. Noi vincemmo la Champions e lui ricevette la fiducia per diventare presidente del Consiglio. Era molto felice.

L’unica cosa che fu difficile da digerire per lui fu il giocatore Borghi. Un giorno mi chiamò per invitarmi a villa San Martino. Mi disse che sarei dovuto andare ad allenare il Como, portandomi Borghi e facendolo giocare. Gli dissi di no.

Si interessava della formazione. Voleva sapere come stava la squadra o se c’era qualche dubbio. Non mi ha mai detto vorrei che giocasse questo o che giocasse quest’altro. Non ha mai interferito nelle mie decisioni.

Berlusconi si occupava di tutto . Trovava il tempo di interessarsi se uno stava bene, se uno stava male. La prima volta che arrivò a Milanello lo rivoluzionò tutto. Un giorno arrivò con l’elicottero e si infuriò per come avevano potato le piante del centro sportivo. “Chi è quel pazzo che ha tagliato le piante? Chi è quel criminale?”. Fece una lezione di potatura a tutti e il giardiniere era sempre stato una persona buona quindi lo salvarono.

Galliani a febbraio mi chiamò per dirmi che si doveva aspettare fine stagione per il rinnovo del contratto perché il Milan non poteva non vincere quel campionato. Vinsi il campionato ma me ne andai perché dimostrarono di non aver capito quello che avevo fatto fino a quel momento.

Dopo la mia esperienza a Madrid mi chiamò Berlusconi e mi chiese di tornare al Milan. Devo tutto a Berlusconi e accettai questo impegno ma fu il mio più grande errore tornare al Milan con una squadra che non avevo fatto io e purtroppo non feci bene. Mi mandarono via dopo che avevo dato le linee guida per la squadra che fu costruita l’anno dopo e che Zaccheroni portò a vincere lo scudetto.