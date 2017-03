Apre David Lopez, doppietta di Lemos. A segno anche Moreno, Piatti su rigore, Jurado e Garcia. I padroni di casa sentono odore di Europa League.

17 ore fa di Francesco Bizzarri

È una vittoria importantissima quella dell'Espanyol sul Las Palmas. Succede di tutto: gol in apertura, pareggi, rimonte e risultato finale di 4-3. Ora la squadra di Sanchez Flores, seppur da lontano, vede l'Europa League. Un obiettivo quasi sfumato invece per i canarini, che comunque giocano una grande partita.

La cronaca di Espanyol - Las Palmas

L’Espanyol colpisce gli avversari a freddo: passano 55’’ e David Lopez trova subito l’incornata perfetta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I ragazzi di Quique Setién partono con un gol sotto, ma non demordono. Si gioca a ritmi alti e alla mezz’ora ecco il pareggio a firma di Lemos. Tiro dai 25 metri tutt'altro che irresistibile ma che coglie in ritardo Diego Lopez. Pallone dentro: 1-1.

Las Palmas, immagine della squadra contro l'Espanyol

Halilovic va vicino all’1-2, il suo mancino viene messo in angolo. Poi quando i catalani soffrono, arriva magicamente il raddoppio: Piatti serve un cioccolatino per Gerard Moreno che fulmina Raúl Lizoain.

Secondo tempo