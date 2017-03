Gli Stati Uniti erano il paese favorito per l'organizzazione dei Mondiali 2026, ma le politiche anti-immigrazione del presidente Trump potrebbero costargli caro.

Non siamo ancora al livello dei boicottaggi incrociati tra Stati Uniti e Unione Sovietica, ai tempi delle Olimpiadi dei primi anni Ottanta, ma sembra ormai certo che le scelte di politica estera americana rischiano di influire sull'organizzazione di un grande evento sportivo. I Mondiali 2026 potrebbero passare alla storia non solo per il maxi-allargamento da 32 a 48 squadre voluto da Gianni Infantino, ma anche per il possibile depennamento degli States dal novero dei candidati all'organizzazione, a causa del Muslim ban voluto da Donald Trump. Lo ha suggerito lo stesso presidente FIFA Infantino durante una visita a Londra.

Quando parliamo di competizioni FIFA ogni squadra, inclusi i membri dello staff e i tifosi a seguito, in grado di qualificarsi deve poi avere libero accesso al paese in cui il torneo si svolgerà. Altrimenti i Mondiali smettono di esistere. Mi sembra ovvio. Il signor Trump è il presidente degli Stati Uniti e io ho un enorme rispetto per il suo lavoro: è stato eletto per prendere le decisioni che ritiene migliori per il suo paese. Noi stiamo definendo i criteri di eleggibilità all'organizzazione dei Mondiali. I requisiti saranno chiari e a quel punto ogni paese deciderà se candidarsi o meno sulla base di questi criteri

La FIFA contro il Muslim ban

Il riferimento, naturalmente, è al nuovo Muslim ban firmato lunedì da Trump, che entrerà in vigore dal prossimo 16 marzo e che per tre mesi bloccherà l'accesso agli Stati Uniti ai migranti provenienti da sei paesi a maggioranza islamica (l'Iraq è stato tolto dalla black list, mentre restano Iran, Siria, Libia, Somalia, Sudan e Yemen). La nazionale iraniana è l'unica che abbia un qualche trascorso significativo nella Coppa del Mondo - ha partecipato nel 1978, 1998, 2006 e 2014 - ma, almeno in linea teorica, non è detto che da qui ai prossimi nove anni lo scenario possa includere qualcuno degli altri movimenti. È del tutto evidente che la FIFA non può permettersi di affidare l'organizzazione del gran ballo a un padrone di casa che potrebbe arbitrariamente escludere uno o più invitati.

Gli Stati Uniti sono (erano?) considerati il paese favorito per ospitare i Mondiali del 2026, in virtù del principio dell'alternanza tra continenti: Europa nel 2018, Asia nel 2022, Americhe nel 2026. A rafforzare la posizione americana concorreva l'ipotesi di una possibile organizzazione multipla dell'evento, in partnership con Canada e Messico, benché anche i rapporti col vicino latino non siano esattamente idilliaci. Ma il Muslim ban potrebbe cambiare completamente lo scenario. E anche la candidatura di Los Angeles ai Giochi del 2024 potrebbe tornare in discussione.