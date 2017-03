Ora è un giocatore del New York City, Andrea Pirlo. Si gode quest’ultima fase della sua carriera nella MLS, dopo aver vinto il Mondiale con l'Italia e tutto ciò che c’era da vincere a livello di club con le maglie di Milan prima e Juventus poi. Sono 401 le presenze con la casacca rossonera, arricchite da 41 gol realizzati; 164, invece, i gettoni collezionati indossando la divisa bianconera, con la quale si è tolto 19 volte la soddisfazione di esultare per una rete segnata.

Il 37enne campione del mondo azzurro, a un oceano di distanza, continua ovviamente a seguire le due squadre che hanno segnato praticamente tutta la sua vita calcistica e a poche ore dall’inizio della partita allo Juventus Stadium che le vedrà di fronte, ha presentato la sfida:

Juventus-Milan è sempre una grande partita. Non so dire se per la Juventus il derby d’Italia sia con l’Inter o con il Milan. Sono tutte partite di grande fascino. Ho giocato moltissime sfide di questo tipo, sia con la Juve che con il Milan e ogni volta sono state delle partite importanti. Penso che vedremo una bella gara, spero che vinca il migliore.

Effettivamente Pirlo di questi incontri ne ha giocati complessivamente 29: 19 (e 3 gol) da giocatore del Milan, 10 (e una rete) da juventino. Insomma sa bene cosa significhi questa partita. Che in bianconero ha quasi sempre affrontato con Antonio Conte allenatore (solo un precedente dei 10 è con Allegri in panchina).

Il rapporto tra Pirlo e l’ex ct azzurro è molto forte, ecco perché il regista segue con attenzione anche le sorti del Chelsea guidato dal coach pugliese:

Conte per me è il miglior tecnico in circolazione. Lui è un genio, lavora ogni giorno molto duramente ed è sempre concentrato sul calcio. Cura i piccoli dettagli e le sue squadre giocano a memoria esprimendo un buon calcio. Alla Juventus abbiamo lavorato insieme per tre stagioni. Abbiamo vinto il campionato, ricordo che ogni giorno ci faceva allenare molto duramente. Penso che al Chelsea stia usando lo stesso metodo.