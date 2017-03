Il tedesco fa segnare il miglior giro di sempre a Barcellona ma sorride cauto: "A Melbourne puntiamo al podio". E Niki da casa Mercedes applaude: "Ottimo lavoro".

298 condivisioni 5 stelle

11 ore fa di Francesco Bizzarri

Tutti se lo aspettavano, o forse se lo auspicavano. La Ferrari c’è, Sebastian Vettel c’è. Al penultimo giorno di test a Barcellona, il tedesco fa segnare il record della pista al mattino. Una prova di forza che arriva dopo tanti giorni positivi per il Cavallino. E ora inizia la pretattica delle altre squadre: un po’ per scaramanzia, un po’ per paura, tutti temono la nuova Ferrari.

#F1 @ScuderiaFerrari's Vettel finishes the penultimate day of #F1Testing at @Circuitcat_eng on top! pic.twitter.com/deZf7KTpb0 — FIA (@fia) March 9, 2017

La Ferrari di Vettel, vola!

Valtteri Bottas è andato forte, ma il ferrarista fa ancora meglio: 1’19’’024, è record. Secondo Hamilton a 3 decimi, che insieme a Seb è l’unico pilota a scendere sotto il muro dell’1'20''. L’ex pilota Red Bull, in cerca di riscossa con la Rossa, ha commentato cauto: Secondo Hamilton a 3 decimi, che insieme a Seb è l’unico pilota a scendere sotto il muro dell’1'20''.

L’affidabilità è la cosa che conta di più ora, dobbiamo migliorare, ma di certo la situazione è migliore che nel 2016. Nella passata stagione, sia io che il team abbiamo imparato molto. Speriamo di poter lottare per il podio a Melbourne, ma ovviamente in Mercedes ci sono sono i campioni degli ultimi 3 anni, e dunque sono i favoriti.

Nothing to win from lap times today. We go through our program. #Seb5 #F1Testing pic.twitter.com/6tos6qlsrl — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 9, 2017

156 giri totali e miglior crono: Vettel chiude così i test di Montmelò. Domani, nell’ultimo giorno, toccherà a Kimi Raikkonen.

12 Facebook Twitter Pinterest 1

Facebook Twitter Pinterest 2

Facebook Twitter Pinterest 3

Facebook Twitter Pinterest 4

Facebook Twitter Pinterest 5

Facebook Twitter Pinterest 6

Facebook Twitter Pinterest 7

Facebook Twitter Pinterest 8

Facebook Twitter Pinterest 9

Facebook Twitter Pinterest 10

Facebook Twitter Pinterest 11

Facebook Twitter Pinterest 12

Chiudi 1 di 12

I complimenti di Lauda

Il presidente non esecutivo della Marcedes applaude i progressi della Ferrari. E ammette anche un po’ di timore in vista del primo appuntamento in Australia:

Le Mercedes sono dietro così come le Red Bull. Oggi tutti hanno accelerato. La sorpresa è senza dubbio la Ferrari, dal primo giorno è stata perfetta. Bottas? Bravo, mi ha soddisfatto in maniera positiva, sta facendo molto bene nei test.

Formula 1, immagine di Niki Lauda

Più nero che arancione

Crisi vera in casa McLaren. Per la casa inglese il 2017 è iniziato malissimo. Nei test precedenti la monoposto non è stata mai tra le migliori, oggi altri problemi: Vandoorne si è fermato due volte in pista per guasti meccanici. E ieri Fernando Alonso attribuiva tutti i problemi ai motori Honda. Sarà davvero così? Di certo, dopo tante giornate negative, di tempo per sistemare le cose e mettere su una macchina competitiva ce n’è poco.