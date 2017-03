Ultima giornata di test sul circuito di Montmelò, Ferrari ancora protagonista con il finlandese che si ferma e riparte: noia elettrica.

2 ore fa di Francesco Bizzarri

Fine dei giochi, appuntamento a Melbourne il 26 marzo. Le monoposto di Formula 1 rientrano nei box in attesa del primo Gran Premio della stagione. A Barcellona, nell’ultimo giorno di prove, arrivano ancora conferme dalla Ferrari dopo la giornata di ieri. Kimi Raikkonen è una scheggia: altro record della pista, asfaltato il tempo fatto registrare dal compagno di squadra Sebastian Vettel.

La Ferrari di Kimi veloce come il vento, ma…

Il record di Sebastian Vettel? Abbattuto da Raikkonen nell’ultimo giorno di test a Montmelò. Se qualcuno aveva ancora dei dubbi sui progressi fatti dalla Ferrari, ora, sono stati spazzati via da un super tempo: 1’18’’634. Nessuno mai aveva girato così forte. Il tutto con gomma super soft, dunque non la più performante (ultrasoft a spalla viola). Bene la Red Bull di Verstappen, seconda, poi Sainz con la Toro Rosso. Non spingono molto Lewis Hamilton e Valtteri Bottas su Mercedes: quinto e quarto tempo senza mai darci dentro veramente.

è stato lo stop durante la simulazione di gara per un problema elettrico (versione ufficiale). I meccanici impiegano poco tempo a risolvere la situazione: Kimi torna in pista e finisce la sessione sempre su ottimi tempi. Unico inconveniente per una Ferrari fin qui perfetta,I meccanici impiegano poco tempo a risolvere la situazione: Kimi torna in pista e finisce la sessione sempre su ottimi tempi.

Altre noie per Alonso e la sua McLaren: il pilota spagnolo non è mai riuscito, nel corso di questi test, ad essere con i migliori.

L'addio ad un grande

Arriva anche nel paddock la notizia dell'addio di John Surtees, 83enne e grande pilota inglese, unico a vincere un Mondiale di Formula 1 e ben 7 titoli con le moto. Surtees fu campione con la Ferrari nel 1964, con le due ruote invece vinse con la MV Augusta tra il 1956 e il 1960. Era stato ricoverato tempo fa per problemi respiratori in un ospedale di Londra: oggi l'annuncio da parte della famiglia. Da brividi la foto usata dalla Scuderia Ferrari per ricordare il suo ex pilota.