Un'eventuale sconfitta contro un club di quinta serie potrebbe avere serie conseguenze per il manager dell'Arsenal. Il Lincoln, guidato da due fratelli, è in gran forma.

16 ore fa di Alberto Casella

Oggi alle 18.30 è in programma Arsenal-Lincoln City per i quarti di finale di FA Cup - diretta su FOX Sports - e Arsène Wenger si gioca una grossa fetta di credibilità e di futuro.

Arsène Wenger, un uomo solo al comando

Il manager dei Gunners sembra sempre più un uomo solo al comando, anche se, visto che è ancora lì, del tutto solo non sarà. Di sicuro la gran parte dei tifosi dell'Arsenal lo ha abbandonato da tempo, anzi da tempo ne chiede la testa. Wenger siede sulla panchina dell'Arsenal dal 1996 e, a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, in 21 anni ha portato nella bacheca dell'Emirates ben 15 trofei.

L'Arsenal ha vinto l'ultima Premier League nel 2004

Wenger sulla graticola

Quello che gli rimproverano i sostenitori che vedono il bicchiere mezzo vuoto è che fra quei 15 trofei non ci sia uno straccio di coppa internazionale e che 12 siano equamente suddivisi fra FA Cup e Community Shield. Solo 3 le Premier League vinte, di cui l'ultima risale al 2004, quasi un'era geologica fa, pur a fronte delle sempre ingenti spese che monsieur Arsène riesce a compiere ogni anno. Ora il quinto posto in campionato e le recenti umiliazioni in Champions League lo hanno messo sulla graticola, tanto che, per quanto ardua da pronosticare, un'eventuale sconfitta contro il Lincoln potrebbe accendere la carbonella.

Lincoln City, il rivale dell'Arsenal

Il Lincoln City invece giunge alla sfida dell'Emirates con la gioia e l'incoscienza di chi non ha nulla da perdere, anche se il suo giovane tecnico Danny Cowley, annusato l'odore del sangue, è ben determinato a non lasciare niente di intentato. Gli Imps sono primi in National League, la quinta divisione inglese, con 6 punti di vantaggio sulla seconda e una settimana fa si sono rinforzati con l'arrivo dal Peterborough di League One del bomber Lee Angol, tripletta sabato all'esordio col Braintree. In FA Cup, partiti dalle qualificazioni, hanno superato ben sei turni, arrivando a eliminare da gennaio a oggi due club di Championship (Ipswich e Brighton) e il Burnley di Premier League.

Il sogno del Lincoln

Danny Cowley, che ha come assistente il fratello Nicky, sta facendo sognare i tifosi del Lincoln che rivedono in lui Graham Taylor che, giovanissimo, prima di spiccare il volo verso panchine più prestigiose - inclusa quella della Nazionale inglese - allenò gli Imps per cinque stagioni, portandoli anche alla vittoria della Football League Two nel 1976. Chris Ashton, tifoso della squadra da oltre 60 anni ricorda:

Da quando Graham passò al Watford nel 1977, non ho più visto nessuno lavorare così duramente come fa Danny: lui lavora 20 ore al giorno e fa lavorare duramente anche i ragazzi.

Danny Cowley, a sinistra, col fratello e assistente Nicky

Danny non nasconde di essersi ispirato a Taylor:

Graham era riuscito a legare la squadra alla città e noi stiamo cercando di fare altrettanto. Lincoln è una città di 100mila abitanti in mezzo al nulla. Una specie di gigante addormentato, noi proviamo a fargli il solletico alla pancia. Poi c'è il lavoro con la squadra. Io e mio fratello Nicky arriviamo dall'insegnamento e credo che questo ci aiuti anche a spiegare ai ragazzi l'importanza di lavorare duramente.

Lee Angol, ora al Lincoln, ha affrontato il Chelsea in FA Cup con la maglia del Peterborough

"Non abbiamo ancora vinto nulla"

Battendo il Burnley 0-1, il Lincoln è diventato la prima squadra di Non-League ad aver raggiunto i quarti di finale della FA Cup, ma Danny non lo vede come un traguardo:

Dobbiamo pensare a una partita alla volta. Ogni volta la prossima partita è quella più importante. Finora è stato tutto molto bello, come sono belli i paragoni con Graham Taylor, certo. Ma non abbiamo ancora vinto nulla.

Capito? Non hanno ancora vinto nulla. Wenger è avvisato.