Nate Diaz solleva un dubbio su UFC non indifferente: davvero la promotion dipende e agisce soltanto in funzione di Conor McGregor?

8 ore fa di Massimiliano Rincione

O sei Conor McGregor oppure in UFC non conti nulla. È questo in soldoni il pensiero di Nate Diaz sull'attuale gestione della promotion, passata ufficialmente di mano pochi mesi fa. La transizione che ha portato UFC dalle mani dei fratelli Fertitta a WME-IMG ha portato parecchio scompiglio, tra i tagli dello storico commentatore Mike Goldberg e quelli di diversi fighter ritenuti non idonei, seppur veterani.

Nate Diaz in azione a UFC 202, nel match che lo ha visto uscire sconfitto per mano di Conor McGregor.

"Solo McGregor e GSP"

A mandare su tutte le furie Nate Diaz sarebbe stato un certo ostruzionismo da parte di UFC, che gli avrebbe voluto - condizionale d'obbligo - impedire di prendere parte alle riprese del trailer del film "Fist Fight".

Secondo UFC infatti, uno tra Conor McGregor e Georges St-Pierre sarebbe stato più adeguato ad adempiere al compito. La cosa, chiaramente, non ha fatto assolutamente piacere a Nate, che non ha perso occasione per sparare a zero sulla compagnia presieduta da Dana White.

Guardate, la farò abbastanza semplice: UFC è andata dai ragazzi del film, dicendogli: "Crediamo che uno tra Conor McGregor e Georges St-Pierre possa rendere meglio di Nate Diaz". Loro ovviamente non hanno abboccato, rispedendo il consiglio al mittente. Peccato però che la promotion sia tornata alla carica poco dopo, ed in maniera ancor più pressante. La risposta, ovviamente, è stata sempre la stessa: "Non preoccupatevi, ci serve Nate".

Ora, io so di non esser un bel ragazzo, alto e con gli occhi azzurri, e non uso neanche un linguaggio forbito o ricercato. Non sono un modello, ma un fighter: cerco sempre di tirar fuori il peggio di me, come sempre fatto nella mia carriera. UFC cerca di ghettizzarci, di rinchiuderci. Hanno fatto di McGregor una star, come mai fatto con altri atleti. Non mi hanno mai messo su un piedistallo, né mi hanno mai coperto le spalle. Se UFC avesse fatto tutto questo per me, non avrei mica questo atteggiamento distruttivo, anzi direi: "Hey, viva UFC, sempre e tutti i giorni". Ma visto come mi hanno trattato, perché dovrei farlo?

Fighter o personaggi?

Il mondo degli sport da combattimento, incluso quello delle arti marziali miste, è cambiato. Tralasciando una parte del pubblico di nicchia, che continua a preferire i marzialisti puri - poco avvezzi al contatto con i media -, la stragrande maggioranza dei fans sta infatti imparando ad amare quelli che sono diventati a tutti gli effetti dei veri e propri personaggi. Oggi Conor McGregor, ieri Ronda Rousey ed Anderson Silva, domani, probabilmente, Cody Garbrandt. Ma dove sta la chiave di volta che porta alla trasformazione di un mero sportivo in una macchina da soldi? La risposta è una, chiara e semplice: nella promozione di se stessi.

Che il successo esponenziale di UFC come promotion negli ultimi tempi sia dovuto ai vari McGregor e Rousey, d'altronde, non è certo un segreto. Per questo, l'avvento di nuovi combattenti capaci di associare un impatto mediatico devastante alle prestazioni all'interno dell'ottagono continua ad essere uno dei punti focali su cui si potrebbe snodare la crescita delle MMA nei mesi e negli anni a seguire.