Angel Di Maria è finito nel mirino delle critiche dopo l'incauto sfottò ai tifosi del Barcellona, ma non è stato certo l'unico ad aver esultato troppo presto...

1040 condivisioni 5 stelle

7 ore fa di Paolo Cola

Se c'è una lezione che il calcio avrebbe dovuto insegnare da tempo a tutti, appassionati e protagonisti, è che non si dovrebbe mai cantare vittoria prima del tempo. Né, tantomeno, si dovrebbe spernacchiare un avversario, soprattutto quando non si è assolutamente certi di averlo messo al tappeto una volta per tutte. Perché poi succede che tutto ti si ritorce contro, come seguendo la legge dantesca del contrappasso. A questo punto, c'è da pensare che Angel Di Maria l'abbia capito: quel suo improvvido sfottò al Camp Nou, quando tutto sembrava volgere al meglio per il PSG (ma non era così), gli sarà costato un travaso di bile supplementare, dopo quello standard che ha dovuto sopportare tutto il mondo parigino. Ma il Fideo non è certo il solo, la storia del calcio è piena di personaggi che hanno provato a maramaldeggiare su un avversario che credevano morto e che, purtroppo per loro, non lo era affatto.

José Mourinho contro il Liverpool

Getty Una delle espressioni di José Mourinho più apprezzate dai tifosi avversari

Figuriamoci se all'appello poteva mancare il Troll Maximus. José può ritenersi fortunato che Claudio Ranieri non abbia covato rancore nel corso degli anni (si era preso del "70enne perdente" ai tempi della Roma), ma non sempre gli è andata bene. Nel 2005, per esempio, il suo Chelsea eliminò il Liverpool dalla Coppa di Lega, una gara che il portoghese finì di vedere dalla tribuna, visto che era stato espulso per avere anche lui zittito i tifosi dei Reds. Solo pochi mesi più tardi, nella semifinale di Champions League, il Liverpool sbatté fuori Mourinho grazie al celebre gol-fantasma di Luis Garcia, e Anfield ebbe modo di gustarsi una vendetta tremenda.

Graziano Pellè contro Manuel Neuer

Pellé alle prese con la migliore idea della sua vita

Questa è la storia di un attaccante italiano che si ritrova inspiegabilmente protagonista di un campionato europeo, e che alla fine decide di rovinare tutto irridendo in anticipo il miglior portiere del mondo, Manuel Neuer, prima di evidenziare a tutto il mondo il perché fino a quel momento era rimasto nell'ombra, svirgolando goffamente un rigore fondamentale. La storia ha anche una sorta di happy ending, visto che, nonostante tutto, subito dopo Grazianone Pellé è volato in Cina, diventando uno dei calciatori più pagati al mondo.

Layvin Kurzawa contro la Svezia

Getty Kurzawa sfotte i giocatori svedesi, che si vendicheranno un paio di minuti dopo

Layvin Kurzawa non ha preso per i fondelli nessuno, mercoledì sera, anche se ha contribuito alla disfatta del PSG con un autogol comico. In compenso, nell'ottobre 2014, durante un match tra Francia e Svezia valido per le qualificazioni agli Europei U-21, ha pensato bene di farsi beffe degli avversari dopo aver segnato un gol all'87esimo che credeva decisivo. Credeva, appunto. Un minuto e mezzo dopo, la Svezia ha realizzato il gol-qualificazione e Kurzawa è stato messo giustamente alla berlina (vedi immagine sotto).

Gli svedesi si godono la loro vendetta su Kurzawa

Ruud Van Nistelrooy contro Andorra

Van Nistelrooy non dimentica

A proposito di esultanze e pernacchie, indimenticabile fu quella di Van Nistelrooy nei confronti di un giocatore di Andorra, reo di averlo preso in giro dopo un rigore sbagliato.

Rudi Garcia contro la Juventus

Juventus-Roma mi ha fatto capire che quest’anno vinceremo lo scudetto #RomaChievo pic.twitter.com/DVOnAZe3vO — Rudi Garcia (@RudiGarcia) October 17, 2014

Non si tratta esattamente di una pernacchia, ma quella di Rudi Garcia rientra sicuramente nel campo delle affermazioni azzardate, visto che alla fine lo scudetto lo vinse la Juve, e con estrema facilità (17 punti di vantaggio sui giallorossi). Per la cronaca, quattro giorni dopo la sparata di Garcia la Roma affrontò il Bayern Monaco in Champions League. Risultato? 7-1 per i bavaresi.

Liverpool contro il Manchester United

I tifosi del Manchester United ricordano a quelli del Liverpool il sorpasso

Nel 1994, la Kop di Anfield decise di esporre un nuovo striscione dedicato ai nemici dello United, che si apprestavano a vincere il loro nono titolo: "Tornate quando ne avete vinti 18", sottolineando il valore più che doppio della loro argenteria. I Red Devils sono tipi pazienti e dopo aver vinto per la 19esima volta il campionato inglese, hanno ricordato la nuova contabilità ai rivali. Che, ça va sans dire, nel frattempo sono sempre rimasti fermi a quota 18.

Johan Cruijff contro il Milan

Getty Nel 1994 il grande Johan anticipò decisamente i tempi della risata

Probabilmente, il caso più eclatante di tutti è quello della primavera del 1994, quando il Dream Team blaugrana aspettava ad Atene, per la finale di Champions League, il Milan di Capello. Un Milan invecchiato, ormai privo di olandesi e di lustrini, e per di più rabberciato dalle squalifiche di Franco Baresi e Billy Costacurta, che andavano a indebolire l'unico (in apparenza) punto di forza rossonero, cioè la difesa. Tutti elementi che spinsero Cruijff, Stoitchkov e compagnia cantante a lasciarsi andare a folli dichiarazioni pre-partita, prefigurando un facile trionfo per i catalani e posando con la Coppa a favore di fotografo, come se la partita fosse una pura formalità. Una mancanza di rispetto (e di scaramanzia) che si rivelò fatale: il Milan, mai così splendente da molto tempo, mortificò l'arroganza del Barça, sotterrandola sotto uno spesso strato di reti (4-0) e chiudendo brutalmente il ciclo blaugrana. Ancor più che la coppa stessa, come scrisse la Gazzetta all'indomani, il trofeo più prezioso era la faccia di Cruijff.