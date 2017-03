Il capitano del Portogallo e la scaramanzia: "Non tocco mai un trofeo. Porta terribilmente sfortuna e noi lusitani vogliamo fare di tutto per provare a vincerlo".

di Marco Ercole

"Guarda, ma non toccare". Non si tratta in questo caso di una delle regole di Dio che John Milton, il protagonista de "L'avvocato del Diavolo" interpretato da Al Pacino, definiva delle assurde contraddizioni. Questa volta non è un'imposizione divina, ma una scelta arbitraria del diretto interessato. Chi? Un certo Cristiano Ronaldo, che si conferma un tipo decisamente scaramantico. La stella del Real Madrid e del Portogallo, infatti, ha evitato in ogni modo di toccare la Confederation Cup, con la quale si è ritrovato a tu per tu nel corso di un'iniziativa della FIFA.

Lo scaramantico Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo alza la coppa da capitano nell'ultimo Europeo

Il Capitano del Portogallo prenderà parte alla competizione questa estate, nel girone A insieme a Russia, Nuova Zelanda e Messico. Queste quattro, insieme a quelle dell'altro girone - Camerun, Cile, Australia e Germania - si giocheranno la vittoria del trofeo, e il campione d'Europa in carica CR7 non ha voluto commettere l'errore "madornale" di veder sfumare già adesso le possibilità dei lusitani.

Io non tocco mai i trofei. Mai. Porta tremendamente sfortuna.

Sì, ha detto davvero così Cristiano Ronaldo. E ci crede sul serio il portoghese, che non è certo nuovo a superstizioni di vario genere. Nella lista c'è già il calzino destro indossato sempre per primo, l'ingresso in campo che deve avvenire sempre con il piede destro e per ultimo rispetto ai suoi compagni, a parte le gare in Nazionale, dove essendo capitano è "costretto" a entrare davanti a tutti. Poi c'è il suo posto riservato in fondo all'autobus, quello in prima fila sull'aereo e il divieto assoluto delle camicie a maniche corte.

Il sogno Confederation Cup

Cristiano Ronaldo non tocca la Confederation Cup per scaramanzia

Un lungo elenco, insomma. A cui da adesso si aggiunge questa novità: guai a toccare una coppa prima di averla conquistata.

Mi piacerebbe vincerla, sarebbe un sogno. Ma c'è ancora un sacco di lavoro da fare prima. Il sogno è qui e ora possiamo vederlo. Lo vogliamo, ma dipenderà da molti fattori: sia da come ci prepareremo, sia dalla buona sorte che avremo. Spero che il Portogallo sia abbastanza fortunato da vincere un altro trofeo, per la prima volta nella sua storia. Sarebbe bellissimo.

Lui, il suo lo ha fatto. Per il bene del Paese e della squadra: quella coppa Cristiano Ronaldo non l'ha toccata. Non lo avrebbe fatto neanche sotto tortura. Neanche se glielo avesse imposto John Milton in persona...