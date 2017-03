Volland porta in vantaggio le Aspirine, Pizarro pareggia nella ripresa. Espulso Wendell, Wiedwald para il rigore del 2-1 a Toprak in pieno recupero.

194 condivisioni 5 stelle

17 ore fa di Antonio Gargano

La classifica torna a muoversi, ma rimane l'amaro in bocca. Nell'anticipo di Bundesliga alla BayArena, il Bayer Leverkusen non va oltre un pareggio per 1-1 contro un Werder Brema in serie positiva da quasi un mese. Al vantaggio di Volland nel primo tempo, risponde Pizarro a 10 minuti dal fischio finale.

Primo tempo, Leverkusen subito avanti

La batosta di Dortmund è ancora fresca nella mente delle Aspirine, che devono riscattarsi contro un avversario reduce da tre vittorie consecutive. Il primo squillo, però, è proprio degli ospiti. Gebre Selassie sfrutta un pallone in mezzo, si libera della marcatura e colpisce di testa, ma Leno si oppone. La reazione del Bayer Leverkusen non si fa attendere. Brandt lascia partire una sassata che si stampa sulla traversa e rimbalza in campo, Volland è più veloce di Wiedwald ed insacca di testa da pochi passi.

Basta la fiammata dei primi 7 minuti a riassumere il primo tempo. Il Werder ci prova ancora con Gebre Selassie e Bartels, ma la difesa di casa regge l'urto e difende il gol di vantaggio fino all'intervallo, provando anche a farsi vedere in attacco: i tentativi di Baumgartlinger e Bellarabi, però, non hanno esito migliore rispetto a quello degli avversari.

67 Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen Bundesliga 2016 2017-foto-68

Chiudi 1 di 67

Secondo tempo, Pizarro salva il Werder

La ripresa comincia com'era finita la prima frazione. Bellarabi va a caccia del raddoppio, si libera per la conclusione all'angolino sinistro ma trova la deviazione in corner di Wiedwald. Il Bayer ci prova di più, ma il Werder non molla. Gebre Selassie è una costante spina nel fianco per la retroguardia delle Aspirine: i cross dell'esterno ceco portano solo a calci d'angolo non sfruttati. Kampl allenta la pressione degli ospiti, tiro centrale dal limite dell'area e respinta del portiere.

Non basta per evitare il peggio. La squadra di Nouri capisce di poter trovare il pareggio e si riversa in attacco. Punizione da metà campo, tiro in mischia e Claudio Pizarro ci mette il corpo per deviare in rete il pallone dell'1-1. Per il Leverkusen è una doccia fredda, Mehmedi prova a sorprendere Wiedwald da fuori area ma ottiene solo un angolo. L'occasione più clamorosa arriva in pieno recupero: Eggestein commette fallo in piena area, Stieler opta per il calcio di rigore. Toprak può firmare il 2-1 che farebbe esplodere la BayArena, ma Wiedwald diventa l'eroe di giornata con la parata che salva i suoi.

Beffa atroce per il Bayer Leverkusen, che non può accontentarsi di un punto per dimenticare la goleada incassata una settimana fa. Il gol di Pizarro, invece, porta a Brema il quarto risultato utile consecutivo, dopo 3 vittorie di fila da metà febbraio a domenica scorsa. Le ambizioni europee delle Aspirine si affievoliscono, quelle di salvezza del Werder si arricchiscono di un altro piccolo tassello.