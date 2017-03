Per Collina l'arbitro di Barcellona-Psg, Aytekin, ha commesso quattro errori durante la gara che hanno condizionato il risultato. Si riflette sulla sospensione.

658 condivisioni 4 stelle

5 ore fa di Elmar Bergonzini

Sogno e realtà. È sempre doveroso distinguerli. Da sogno è stata la rimonta del Barcellona contro il Psg in Champions League. Il 6-1 è un risultato storico, incredibile, unico. Un ribaltamento così, fra andata e ritorno, non c’era mai stato nella storia della competizione. La realtà però racconta anche di una polemica. Sia chiaro. Il sogno resta tale, impossibile da rovinare, ma per qualcuno, in realtà, il Barcellona è stato aiutato dall’arbitro Deniz Aytekin. Al punto che perfino Pierluigi Collina, responsabile della designazione dei fischietti sia della Champions League che dell'Europa League, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, starebbe pensando di sospendere l’arbitro tedesco.

Dopo Barcellona-Psg Collina sospende Aytekin

In quella che è facile considerare la gara del secolo, ci sono alcuni episodi dubbi. Unai Emery, tecnico del Psg, è stato particolarmente polemico:

Uno dei motivi dell'eliminazione è da imputare certamente all'arbitraggio, che ci ha decisamente penalizzato.

Gli episodi contestati, nello specifico sono quattro. Il Psg lamenta la mancata espulsione di Neymar, un rigore non assegnato per fallo di Mascherano su Di Maria, il rigore dato ai catalani in occasione del 5-1. A questi va aggiunta la decisione (probabilmente sbagliata) di non espellere Verratti.

Quattro errori, in una partita così, e in una competizione nella quale tutti gli episodio può essere determinante, sono troppi. Per questo l’operato del direttore di è sotto il vaglio di Collina che, sulla base di un dossier redatto da un delegato arbitrale al Camp Nou, potrebbe perfino decidere di escludere Aytekin dalle restanti designazioni di questa edizione della Champions. Una punizione durissima. Che però non cancella la partita da sogno del Barcellona. Anche se la realtà racconta di una polemica spiacevole...