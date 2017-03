Su Twitter spunta l'ennesimo video dell'esultanza di Lionel Messi dopo il gol del 6-1 di Sergi Roberto. La Pulce corre verso i tifosi e li abbraccia uno ad uno.

10 ore fa di Andrea Centogambe

Da quando Barcellona-Paris Saint-Germain è finita continuano a materializzarsi foto e video della pazza notte del Camp Nou. In particolare l'esultanza di Lionel Messi è stata documentata da tutti quei tifosi che hanno avuto la fortuna di vederselo davanti, in piena trance agonistica.

Sergi Roberto-gol, Barcellona avanti

La storia ormai è nota. Il Barcellona ha trovato il gol del 6-1 che è valso la qualificazione al minuto 96. Cross di Neymar, inserimento di Sergi Roberto e la rete che si gonfia. Mentre Luis Enrique si rotolava sul prato verde e la maggior parte dei giocatori blaugrana correvano ad abbracciare l'autore del gol, Lionel Messi raggiungeva il settore più vicino dei tifosi catalani.

L'esultanza di Lionel Messi