L'impresa storica dei catalani con il Paris Saint Germain provoca qualcosa di unico anche fuori dal campo: l'esultanza dei 100mila del Camp Nou genera un terremoto.

Provate a immaginare un tifoso del Barcellona, chiuso in una stanza a vedere la partita contro il Paris Saint-Germain di mercoledì sera, seduto su una sedia e di fronte a un televisore. Pensate adesso a quale possa essere la sua reazione al gol del 6-1 a tempo scaduto di Sergi Roberto.

L'urlo di Sergi Roberto

Nella migliore delle ipotesi, probabilmente, ci ritroveremmo con una sedia per terra e un urlo a squarciagola dello spettatore in questione. Un grosso dispendio di energia, insomma. Benissimo, adesso immaginate questa scena e moltiplicatela per 100mila, come il numero di persone che hanno riempito il Camp Nou in quella sfida che è entrata di diritto nella storia del calcio. Il risultato è una smisurata concentrazione di energia umana, che si è propagata bel al di fuori del campo di calcio. Lo rivela il dato evidenziato dal sismografo (situato a circa 500 metri dallo stadio catalano) dell'Istituto delle Scienze della Terra "Jaime Almera" di Barcellona, che al momento della rete che è valsa il passaggio del turno della squadra di Luis Enrique ha registrato una scossa molto simile a quella generata comunemente da un terremoto.

La terra ha tremato al 6-1 del Barcellona

In realtà ne sono state registrate molte nel corso della stessa partita, con le principali - ovviamente - in concomitanza delle reti dei blaugrana. Ma quella generata dalla zampata di Sergi Roberto ha superato ogni "record", come spiega il sismologo Jordi Diaz a "El Pais":

L’ampiezza della vibrazione durante i festeggiamenti per il primo gol è simile a quelle comunemente osservate, mentre la seconda e la terza appaiono un po’ più intense rispetto alla normalità. Sul quarto invece il discorso è diverso, come se il pubblico non credesse davvero all'impresa. Quando poi ci avviciniamo al finale, tutto cambia. Sul 5-1 l’esultanza già è stata più forte: si è creata una vera e propria vibrazione. Poi l'apoteosi è arrivata con il sesto gol, cioè la più grande di questo genere mai registrata dal nostro sismografo, anche se è complicato stimarne l'entità precisa.

Non è semplice definirla, ma si parla di una magnitudo di circa un grado della scala Ritcher. Sicuramente è qualcosa di unico, sono numeri impressionanti per un evento di questo tipo generato esclusivamente da energia umana. Ma sono statistiche direttamente proporzionali all'entità dell'impresa compiuta dal Barcellona. Unica, appunto.